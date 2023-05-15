共同呵护好孩子的眼睛——人民健康“五进”关爱服务计划走进温州苍南校园

“我有一双明亮的眼睛，看什么都鲜亮美丽。红花绿叶蝴蝶飞呀，月亮星星真神秘……”

孩子的光明未来，离不开明亮的双眸。如何保护好儿童青少年的视力，是全社会必须答好的一道考题。5月11日，在近视防控歌曲《光明的未来》歌声中，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进浙江省温州市苍南县江滨实验小学，与温州医科大学眼视光学院、温州医科大学附属眼视光医院的专业力量一起，为2030名小学生送去科普讲座、趣味互动游戏、视力普查，寓教于乐，呵护孩子双眸，共护光明未来。

通俗易懂 普及健康用眼知识

活动现场，来自温州医科大学大学生近视防控科普宣讲团的“大朋友”，为现场及线上的小朋友们带来了多场眼健康科普知识讲座。通俗易懂的知识分享、活泼有趣的爱眼动画、气氛高涨的互动问答，孩子们沉浸其中，时不时在小册子上记录下爱眼护眼笔记。

温州医科大学大学生近视防控科普宣讲团为学生带来科普课堂

“在光线不好的环境下看书容易近视。”“要少看手机、Pad、电脑等电子产品，用眼20分钟要看远20秒。”“预防近视，要保持‘一尺、一拳、一寸’的读写姿势。”“每天要户外运动2小时以上，多吃瓜果和蔬菜。”科普现场，面对“大朋友”的提问，小朋友们对答如流。

据了解，类似这样的爱眼科普在苍南县各个中小学已成为“常态”。苍南县教育工委副书记、教育局党委书记、局长兰准凯介绍，近年来，苍南县将青少年儿童“明眸皓齿”工程列为全县重点民生工程之一，多措并举，努力营造专家指导、学校教育、家庭关注的良好氛围，推动近视防控工作取得实效。

“下一步，县教育局将积极探索完善的管理机制，借力专家指导，加强政府、学校、家庭和社会各方面协同合作，打出一套近视综合防控组合拳，为绘就‘苍南儿童明亮未来’新篇章画出浓墨重彩的一笔。”兰准凯说。

寓教于乐 提升爱眼护眼意识

科普之余，现场还启动了以“小水滴看大‘视’界，小眼睛里有大未来”为主题的“爱眼青春接力赛”，为苍南县江滨实验小学的小朋友们带来丰富多样的互动体验活动，寓教于乐，帮助小朋友们提升爱眼护眼意识。

多种多样的爱眼护眼互动体验

在“视觉体验”区，小朋友们戴上模拟近视眼镜，深刻体验了一把近视后的“视界”。模糊的黑板、晕晕的感觉等真实感受让小朋友们纷纷对近视说“不”。

此外，包括“盲人探路”“水中寻宝”“小水滴追逐战”“爱眼灯谜”等主题环节，以沉浸式互动体验、爱眼竞赛、打卡集章等形式，让小朋友们愈发认识到“明亮双眸”的重要性，对于近视的危害与预防有了更全面的认知。

“这样的情景模拟体验，学生们的参与度和积极性都很高，也在游戏互动中掌握了健康用眼知识。在亲身体验过近视给学习生活所带来的不便之后，相信孩子们会更加珍惜、爱护自己的眼睛。”苍南县江滨实验小学校长卢孔群说，未来，苍南县江滨实验小学教育集团将依托温州医科大学眼视光专业资源，持续推进实施学生近视防控专项行动，擦亮“小水滴看‘视’界”品牌，助力学生健康、快乐、幸福地成长。

科技助力 提升近视防控服务

5月11日至12日，温州医科大学大学生近视防控科普宣讲团志愿者通过智能自助验光仪、智能自助检测仪等近视防控科技产品，为苍南县江滨实验小学全校学生开展视力普查。对于检查中发现的视力问题，也将通过近视防控平台及时反馈给学校和家长，指导家校纠正孩子不文明习惯和不良读写姿势。

组织学生视力筛查

活动现场还设置了近视防控“科技展厅”主题打卡区，阳光落地灯、类纸护眼屏、智能视力检测表等琳琅满目的爱眼护眼创新产品，吸引着小朋友们驻足体验。

温州医科大学附属眼视光医院党委副书记陈洁介绍，本次活动得到了多方力量的大力支持，将为苍南县儿童青少年赢得精彩“视”界提供重要支撑。“我们将坚持发挥温州医科大学及附属眼视光医院专业优势，持续探索打造近视防控校地合作典范。”她表示。

活动当天还进行了苍南县学生近视防控工作推进会。苍南县江滨实验小学被授予温州医科大学大学生近视防控科普宣讲团“大学生近视防控科普实践基地”。

据了解，人民健康将持续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，探索打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，助推各地各单位“我为群众办实事”常态化、长效化。（耿亚柯）