近视防控光明行动启动

新华社讯 （记者吴晓颖 袁秋岳）记者4月2日从在成都召开的全国综合防控儿童青少年近视暨学校卫生与健康教育工作现场会上获悉，我国儿童青少年近视防控工作取得积极进展和成效，全国儿童青少年总体近视率由2018年的53.6%下降到2019年底的50.2%。

针对我国儿童青少年近视率居高不下、近视低龄化等问题，为综合防控儿童青少年近视，2018年教育部等八部门联合下发《综合防控儿童青少年近视实施方案》。

为应对疫情影响，推进儿童青少年近视防控工作，教育部研制了《儿童青少年近视防控光明行动（2021—2025年）工作方案（征求意见稿）》，提出引导学生自觉爱眼护眼、减轻学生学业负担、强化户外活动和体育锻炼、科学规范使用电子产品、落实视力健康监测、改善学生视觉环境、提升专业指导和矫正质量、加强视力健康教育等8项措施。

比如在落实视力健康监测方面，要求建立儿童青少年视力健康监测数据库，每年开展全国儿童青少年视力动态监测，努力实现县（区）儿童青少年近视监测全覆盖。做到早监测、早发现、早预警，0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90%以上。认真开展中小学生视力筛查，对视力异常或可疑眼病的，提供个性化、针对性强的防控方案。