全民健身与专业赛事交相辉映，共同丰富着人们的生活，有力促进了体育消费

“运动过节”，正成为一种广受欢迎的生活方式。据国家体育总局群众体育司不完全统计，今年“五一”假期，全国共组织各级、各类全民健身赛事活动6000余项，吸引300多万人参与。

如今，体育成为人们日常生活的重要组成部分，全民健身和全民健康不断深度融合。从丈量城市的马拉松赛道，到装点公园绿地的露营帐篷……人们在健身及休闲活动中享受健康和快乐，城市因运动充满生机和活力。越来越多场馆免费或低收费开放，一座座体育公园让人身心愉悦，体育为美好生活增添了色彩。

运动人口的增加，有利于整个体育市场的繁荣。今年“五一”假期，不少人相约看球。今年，中超联赛、中职篮联赛恢复主客场赛制，赛场上回荡着呐喊声、加油声，令人热血沸腾。根据官方统计，前5轮中超联赛共有超过81万名观众入场观赛，平均单场入场观赛人数突破2万人。中职篮赛场目前已进入总决赛阶段，在半决赛系列赛中，对阵双方比赛激烈，让观众大饱眼福。

全民健身与专业赛事交相辉映，共同丰富着人们的生活，有力促进了体育消费。竞技场上，运动员的技术实力、拼搏精神，扣人心弦的比拼，汇成独具价值的“比赛产品”，带给观众独特的体验。赛场之外，围绕赛事建设的体育服务综合体、商业中心等成为新的消费场景，以体促商，以商养体。精彩赛事培育体育热情，激发消费动能，促进体育产业蓬勃发展。

总的来看，大众休闲健身业的发展，直接影响着体育人口的培养；而体育人口的增长，又会对竞赛表演业产生促进作用。如今，这样的正向循环日益清晰，当运动成为越来越多人的生活方式，未来必将产生更多价值。

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 11 版）