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运动健身该如何避免走入误区

孙维国

2022年08月11日08:25 来源：北京青年报

　　生命在于运动，运动有益健康。科学锻炼，让健身成为一种生活方式，不仅是对自己负责，也是对家庭负责，对社会、对国家负责。具体而言，运动健身要把握三大要素，方能避免走进健身误区。

　　运动健身要科学。违背科学的健身，不但达不到健身目的，反而会给身体健康带来损害。运动健身的前提是科学锻炼，根据自身年龄、体质、爱好等情况，选择适合自己的锻炼方式，进行科学锻炼才能达到锻炼身体的目的。

　　运动健身要主动。作为个体，要树立主动锻炼的意识。运动健身最受益的是自己，要积极主动地“动起来”。政府应从激发、调动民众运动健身积极性上多下功夫、多办实事。通过常态化的群众性体育活动，让广大民众能够经常性地参与体育锻炼。

　　运动健身要坚持。运动健身最忌“三天打鱼，两天晒网”，正所谓欲速则不达，急于求成的锻炼心态，不但达不到锻炼身体的效果，还可能适得其反。

(责编：孙红丽、杨迪)


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