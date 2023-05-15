应充分发挥社区医院扎根基层的优势，筑牢基本医疗保障网底

在社区卫生服务中心增设住院病床，开设失眠门诊、肥胖门诊等症状门诊，开展居家安宁疗护服务，智慧大脑成为家庭医生的好帮手……近期，笔者走进社区医疗机构，看到不少好的经验做法，感受颇深。如今，越来越多居民在家门口的就医体验和健康管理效果得到大幅提升。

“强基层”一直是我国深化医药卫生体制改革的重点。随着居民就近享有医疗服务的需求快速增长，尤其是老年人慢性病患病率升高，对医疗救治、检查等需求不断加强。持续提升基层防病治病和健康管理能力，既是满足群众健康需求的必然要求，也是促进分级诊疗格局更快形成的关键一环。

社区医院要发挥大作用。让小病常见病能够在家门口得到诊治，加强社区医院能力建设是关键。

贴近居民需求是基础。无论是建设特色科室，还是拓展医养结合等服务，都是为了满足辖区居民更多、更实际的医疗服务需求。社区是老年人多还是年轻人多？常见病多发病有哪些？只有摸清底数和需求，才能有针对性地提高诊疗能力，在日常医疗服务中增加居民对社区医院的知晓度、信任度和认可度。只有这样，才会有更多人愿意、放心到社区看病，逐步改变就医习惯，推动形成“小病在基层、大病到大医院、康复回基层”的就医格局。

软硬件设施要完善。近年来，越来越多社区医院能开展血象、心电图和CT等检验项目，拿取报告也在社区完成，极大便利了患者。要进一步补齐基础医疗设备，持续改善设施条件，量力而行引入先进诊疗设备。此外，还要完善远程会诊、双向转诊等机制，加快推进信息化建设。比如，通过鼓励家庭医生使用智慧管理等信息技术手段，进一步改善服务质量、优化就医流程，提高服务可及性和便利性。

人才队伍支撑也必不可少。一方面，要继续实施全科医生培养制度与在职人员培训，通过多种途径，加快壮大全科医生队伍。另一方面，也要提高基层医务人员薪酬待遇，健全和完善激励评价机制，增强岗位吸引力，让更多技术好的医生愿意留在基层。

社区医疗机构的诊疗水平与百姓的幸福感密切相关，应充分发挥其扎根基层的优势，通过提供连续性、综合性、主动性服务，筑牢基本医疗保障网底。期待各地持续建好、建强社区医院，让政策协同发力，真正解决好群众看病难、看病贵问题。

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 10 版）