让“小”医院获得更多信任

在今年的全国两会上，有政协委员关注到三级医疗体系的协同问题，建议加强引导，让不同医院功能更加清晰。常见病、普通病去二级或社区医院看，疑难杂症、复杂病再到三级医院看，避免让“三级医院医生看很普通的毛病，甚至是在配药”。一时间，“常见病不要去三级医院”的话题再度引发热议。

专家的建议对吗？其实是对的。无论是从当前我国正大力推行的分级诊疗制度出发，还是从国外分级诊疗制度现状来看，尽可能减少三级医院所需承担的常见病、普通病诊疗任务，利远大于弊。每所医院的床位数有限，医生数量有限，所能接待的病人人数也有上限。要确保每个医生的行医质量，不仅需要给予医生足够的诊疗时间，还需要给医生提供不断进修学习科研的时间。特别是三级医院在医疗体系里还承担着不少的医学科研、人才培养、疑难杂症攻关等任务。

基于现实情形考量，当三级医院涌入大量的常见病、普通病患者，三级医院的医生就容易陷入疲于应对的状态。这同时也是导致医患关系紧张的重要原因之一：医生每日门诊病人数量多，分配给每个病人的问诊时间就会被大幅压缩，久而久之就会降低病患就医体验，甚至导致病患对问诊医生的责任心产生怀疑。此外，大量病患涌入三级医院还会导致挂号难、看病难等问题，衍生出“黄牛号”等黑灰产业，也会进一步加剧医患关系紧张气氛。

上述问题由来已久，其背后的道理逻辑专家和大众是有共识的。但当生病需就医时，很多人第一反应都是去三级医院就诊，因为他们常常对基层医疗卫生机构的医疗水平存疑。这一现实情况，是大众希望“常见病不要去三级医院”的建议再深一步的原因。如何让民众敢于去信赖除三级医院外的其他医疗机构，是推进分级诊疗制度的关键点，也是有关部门回应“常见病不要去三级医院”建议的最好方式。

让民众信赖二级、一级和基层医疗卫生机构，通俗地讲就是让人们愿意信赖这些“小”医院的医生同样术业有专攻。要实现这一点，首先要做的就是均衡医疗资源的分配，以确保医务人员在“小”医院待得住、愿钻研、肯负责。在个人成长、职场晋升、专业学习等诸多方面，三级医院所拥有的资源远多于其他医疗机构，这意味着年轻医学毕业生更愿意去三级医院，非三级医院的医务工作者也会想方设法向上流动。只有“小”医院也具备了对优秀人才的吸引力，才会拥有让患者信赖的能力。

当然，让民众愿意信赖“小”医院，不去三级医院看普通病、常见病，仅仅让基层医疗机构留住人才还不够。很多病患之所以选择三级医院就诊，不仅是因为担心“小”医院没有好医生，同时也是担心“小”医院没有好设备、好技术。要让患者安心，这一问题同样需要解决。

当前推行分级诊疗制度仍有来自各方面的很大压力，因而短时间内诸如“建议常见病不要去三级医院”的专业表态将不会变少，这就时刻提醒着有关部门，推进分级诊疗，让民众愿意信赖“小”医院，仍需久久为功。