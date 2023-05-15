加快健全老年人健康支撑体系

湖南省长沙市某小区，湖南省人民医院的医护人员上门为居家老人提供健康服务。

新华社记者 陈思汗摄

贵州省六盘水市钟山区金盆苗族彝族乡双塘村，医务工作者到村民家中巡诊送药。

新华社记者 陶 亮摄

山东省济南市天桥区泺口街道的居民家中，山东省立第三医院的护士连平在更换胃管前为患者听诊。

新华社记者 郭绪雷摄

内蒙古自治区通辽市架玛吐镇前新艾勒嘎查村，村医李红霞上门为老人检查身体。

新华社记者 刘懿德摄

安徽省金寨县大湾村，在村医袁玲的帮助下，医疗专家通过5G远程医疗给当地村民问诊。

新华社记者 陈 力摄

四川省成都市温江区万春镇天乡路社区，家庭医生杨静来到老人家中问诊。

新华社记者 王 曦摄

习近平总书记指出：“把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，健全完善老龄工作体系，强化基层力量配备，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系。”

实现老有所医是让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年的重要举措。去年7月，《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》印发，提出进一步完善政策措施，着力破解难点堵点问题，促进医养结合发展，不断满足老年人健康和养老服务需求。

支持医疗卫生机构为居家行动不便的老年人提供家庭病床、上门巡诊；推进“互联网+医疗健康”“互联网+护理服务”，为有需求的老年人提供便利的居家医疗服务；实施社区医养结合能力提升行动，改扩建社区（乡镇）医养结合服务设施；支持养老机构、医疗卫生机构开展签约合作，为养老机构提供预约就诊绿色通道、上门巡诊等服务……

当下，各地按照意见要求，做细做实老年人家庭医生签约服务，增强社区医养结合服务能力，有效扩大医养结合服务供给，为积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度提供重要保障。

（本报记者 李昌禹）

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 08 版）