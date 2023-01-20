村医巡诊、下沉诊疗、备好药品……多地农村防疫一线见闻

春节临近，各地返乡人员增多，社区、农村成为医疗卫生服务的“前线”。记者采访发现，一些地方加大村医巡诊力度，通过驻点诊疗、远程会诊等方式，加强对基层治疗的指导，同时备好应急设备和药品，把保健康、防重症的关口前移。

村医巡诊、下沉义诊 保健康关口前移

村医成为农村防疫一线的主要力量。春节前的村庄里，时时可见他们忙碌的身影。

连日来，湖北省老河口市李楼镇黄龙庙村的村医李辉一直在奔波忙碌，每天她都会为重点人群“送医上门、送药上门”。

“我有高血压，李医生经常来看我，给我量血压、测血糖。”68岁的村民肖玉琴说，遇到紧急情况，她会及时赶过来。

担任村医30多年，李辉能叫出所有村民的名字，谁患有疑难杂症，谁需要特殊照顾，她心里装着一本明细账。“老人们普遍有基础疾病，我们一遍遍入户走访，及时掌握村里重点人群健康状况的变化，让乡亲们健健康康过年。”

对李楼镇陈家埠口村的村医吴江华来说，节日的喜庆中也多了一份忙碌。村民们陆续返乡，这几天来卫生室看病问诊的人多了起来。“咨询电话也多，很多是咨询用药的。电话里耐心讲上三五分钟就能让大家心里不慌了。”

目前，老河口市组建起家庭医生服务团队136支，配有医护人员545名，通过加强日常健康服务，突出重点人群管理，守护群众健康。

1月18日村医吴江华上门为村民提供医疗服务。（老河口市委宣传部供图）

云南镇雄县赤水源镇洗白村常住人口超万人。村卫生室负责人宋德祚说，针对全村800多名特殊人群，开展了网格化管理，村医定期入户巡诊，对行动不便的群众送医送药上门。

河北临西县除了组织村医定期到村民家中进行血压、心率等检测和健康宣教外，还加大医疗团队巡回、巡诊力度，通过县乡医疗机构组织16个义诊团队，做到早发现早治疗。

河北省临西县义诊团队开展下乡义诊活动。（受访单位供图）

在河北省盐山县西南院村，医务人员采取村头接诊、现场指导的便民医疗方式，运用智慧移动医疗车，为群众提供血糖血压测量、彩超及心电图检查等服务。

村民李金彩说：“老人年纪大了，去医院看病不方便，现在有医生入村入户做检查，我们当儿女的放心了许多。”

远程会诊、驻点诊疗 助基层做好重症患者救治

多地通过远程智慧医疗、定期驻点巡诊等方式，让优质医疗资源下沉，助力基层做好重症患者的救治。

“建议加强氧疗，重点监测患者的血氧饱和度……”“保证患者水电解质酸碱平衡，密切关注并发症的发生”……1月17日一大早，湖北省襄阳市中医医院肺病科主任左明晏就领着科室的医生与100多公里外的保康县中医医院“连线”，进行远程会诊查房，指导基层医院做好新冠重症患者救治工作。

据介绍，肺病科每3至5天和保康县中医医院进行一次远程会诊，截至目前，已为保康县中医医院收治的85位新冠重症患者和12位危重症患者提供治疗指导，治愈出院92人。

近日，河北临西县吕寨镇贾村一位患者因重度肺炎入住临西县人民医院。在县医院“多学科诊疗团”指导下，经过三天综合治疗，症状逐渐好转。

临西县人民医院院长孙健说：“对于病情比较复杂的患者，我们依托远程会诊平台，实时与京津等36家合作医院的专家进行线上会诊。”

临西县人民医院作为接收全县重症患者的主战场，选派具有专业资质的医师到乡镇卫生院开展驻点巡诊，防止轻症转为重症。开通24小时远程指导服务，帮助基层做好重症患者的转诊与救治工作。

云南镇雄县搭建分级诊疗服务网络，依托县人民医院、县中医院两家县域医共体牵头单位，统筹县、乡、村三级398家现有医疗机构资源。镇雄县人民医院院长翁大东说，依托优质医疗资源“省管县用”对口帮扶机制，医院加大信息化建设投入，进一步增强与组团式帮扶医院的沟通联系，发挥“互联网+”优势，实现对疑难危重病患远程会诊，最大程度争取救治时间。

备足设备、备好药品 确保有药用、用得上

目前，各地基层卫生医疗机构都在加强药品、应急设备的准备，确保有药用、用得上。

在河北沧州南皮县潞灌镇卫生院药房里，退烧药、止咳化痰药等储备充足。“马上过年了，镇卫生院及辖区内的每个村卫生室都储备了平时2至3倍的用量。抗新冠药物阿兹夫定片也准备充足，根据村医的申请按需给药。”药剂师许文晶说。

记者看到，在卫生院的急诊室和普通病房都配备了血氧仪、氧气瓶、氧气袋等。护士汤亚杰介绍：“院里医疗器械目前准备得也相对充足，像指夹式血氧仪，临床医生人手一个，每个乡村卫生室也配备了一到两个。”

湖北老河口市为全市10家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）配备了氧气袋、氧气瓶及供氧设备，累计为全市各级医疗机构以及养老院等配备指夹式血氧仪1848个。

为有效防治重症，老河口市自2022年12月中旬以来，累计采购阿兹夫定片2200多盒，并配备至每个乡镇卫生院（社区卫生服务中心），并保证动态储存不低于30盒。

目前，云南镇雄县储备中药汤剂5万余份，重症、危重症救治药品6类2万多盒；除颤仪、呼吸机、车载移动CT、心电监护仪等设备准备充足。镇雄县人民医院储备了360多盒阿兹夫定片，保障群众就医用药。

这是云南省镇雄县人民医院储备的阿兹夫定片等药品。（受访单位供图）

做好医疗准备之外，多地加大防疫宣传力度，通过基层干部上门、农村大喇叭等方式，宣传疫情防控知识，并引导大家做好自我健康监测和健康管理，尽力保障群众健康过年。