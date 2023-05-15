持续优化养老服务供给

【关键词】社区日间照料中心

【事件】为需要照顾的老年人提供助餐、助浴、助医等服务；通过“三甲医院+社区服务+医生巡诊”的联动模式，让养老到医疗实现“零距离”；推出线上智能养老服务平台，为老年人提供“订单式、菜单式”上门服务……近年来，各地积极拓展社区养老服务功能，打造社区养老服务中心、社区日间照料中心、社区养老驿站等设施，不断满足老年人多层次养老需求。

【点评】

从各地实践看，开设社区日间照料中心，不仅能帮助老年人解决吃饭、护理等生活难题，还能让他们享受到精神上的愉悦。

老年人的需求在哪里，服务供给就要跟进到哪里。调查显示，我国九成以上的老年人倾向于居家养老。但现实中，一些子女因工作繁忙无法照顾老年人，同时很多空巢老年人医疗、护理、康复的需求增加，居家养老遭遇难题。为了更好推动老有所养，各地通过在社区层面建立嵌入式养老服务机构或日间照料中心，把养老服务送到老年人身边，并根据不同老年人的实际情况，衍生出多样、细分的服务，致力于在家门口“一揽子”解决老年人的民生需求。如今，日间照料中心、社区养老驿站等，正在成为越来越多老年人乐享晚年的“幸福驿站”。

养老不是“一家之事”，而是全社会的共同责任。社区日间照料中心的运营发展，离不开多方合力。从开展消防等定期巡查，到强化食品安全监管，再到加强从业人员管理等，只有各方齐心协力把工作落实到位，才能保障照料中心的平稳、安全运营。当前，社区日间照料中心往往存在服务力量不足的问题，同样急需社会力量的加入。在这方面，多地出台政策鼓励照料中心社会化运营。比如，天津支持社会组织和企业利用自有设施或租用房屋开办照料中心；四川成都采用政府购买服务的形式，引入专业养老照护机构。越来越多社会力量加入到养老服务中来，一定能持续优化服务供给，提升老年人幸福指数。

做好社区养老这篇大文章，不仅要建设和完善社区日间照料中心，还得让整个社区的硬件设施和风气氛围朝着“老年友好型”发展。这一方面需要做好社区微更新、适老化改造等，让老年人居住环境更舒适，出入更方便、更安全；另一方面则需要为老年人创造更多社会参与机会，满足他们的精神文化生活需要，实现老有所为、老有所乐。不断织密社区养老服务网，让优质养老服务成为社区标配，才能不断增进老年人的获得感、幸福感、安全感。

据测算，“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段，2035年前后进入重度老龄化阶段。与老龄化趋势及养老需求相比，我国的养老服务有效供给还存在不足。安享幸福美满的晚年，是每位老年人的期盼，也是每个家庭的关切。不断发展完善养老事业和产业，为老年群体提供多层次、高品质、专业化的养老产品与服务，才能共同守护好老年群体的切身福祉。

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 05 版）