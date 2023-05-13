网友体验“秦昊5日食谱”称无法坚持

近日，有网友注意到，在电视剧《漫长的季节》中还有啤酒肚的演员秦昊，直播时已经明显瘦了下来。在网友询问后，秦昊和家人分享了其“瘦身食谱”，其中有的日子一天只喝豆浆，还有的日子一天只吃三根玉米。秦昊表示，此种做法可能会给身体造成伤害，“我并不推荐，我只是为了工作。”

北京青年报记者注意到，仍有不少网友开始尝试按照秦昊介绍的“瘦身食谱”减肥，有网友称实施后出现了焦躁、头晕乃至月经失调等现象。相关专家表示，该食谱包含食物的热量非常低，并不适合普通人尝试。还有专家表示，摄入过低热量换来的短期瘦身实际上是牺牲了长期的减肥效果，得不偿失。

秦昊瘦身食谱引热议

本人强调“并不推荐”

近日，演员秦昊在一段直播中分享了自己的瘦身经历，称自己通过一种食谱，在较短的时间内从电视剧《漫长的季节》中“啤酒肚”的样子恢复到正常身材。不少网友都在询问该食谱的具体流程。

秦昊的妻子在微博上公布的“瘦身食谱”显示，这组食谱第一天几乎不吃食物，只喝豆浆，第二天早中晚各吃一根玉米，第三天食用三种水果，第四天吃鸡蛋一个和水煮虾，第五天吃三种蔬菜。此后的时间里，会进行一定的恢复饮食。秦昊在直播中称，按照这套食谱实施下来，一般人可以在5天里“减7斤到8斤”。

北青报记者注意到，不论是秦昊在直播时还是其妻子发布食谱时，两人都强调该食谱并不推介给任何人。秦昊的妻子坦言，秦昊采用这套食谱期间曾表示会感到腿发软。秦昊在直播时表示，这套食谱确实让他快速减重了，但此种做法可能会给身体造成伤害，“我并不推荐，我只是为了工作。”

有网友尝试4天后放弃

体重下降但身体不适

这样的减肥食谱真的靠谱么？北青报记者注意到，不少网友在网上发帖称尝试了秦昊所说的减肥食谱，一些网友称该食谱确实让其体重下降了几斤。但也有不少网友表示，其体重下降的同时，身体出现了不适的感觉，有网友称实施瘦身食谱后，时常感到烧心、焦虑。

一名网友告诉北青报记者，她平时体重在110斤左右，看到秦昊发布的减肥食谱后，就连续几天参照食谱来饮食。“第一天就只喝了豆浆，而且特意没有加糖，当天就觉得非常饿。第二天吃玉米的时候特意煮了一根比较大的玉米，但依然不饱，只能强忍着饿意。”

该网友表示，实施减肥的第三天，她就感觉头晕、焦躁，无法集中注意力到学习上，最终她在减肥第四天放弃了按照瘦身食谱来减肥。

谷女士是一名幼师，她在网上看到秦昊减肥法时，决定一试。当时的她身高161厘米，体重138斤，按照网传的瘦身食谱吃了5天以后，瘦了7.8斤。“饿了就喝水，头晕就吃点红枣。”谷女士称，自己在第5天的时候，出现了头晕眼花、便秘、例假提前半个月等症状。她坦言，自己之前也用过其他减肥方法，大多以断食为主，两个月的时间瘦了近20斤，和秦昊减肥法效果差不多，也出现过同样的不适症状。

谷女士在社交媒体账号上分享了她的减肥过程，每天的结果和不适症状都作了说明，在每条视频中她也标注了注意事项。“请大家慎重尝试，如果身体不适就立马停止。”

专家：不存在一款

适合所有人的瘦身食谱

北京营养师协会理事顾中一看过秦昊发布的食谱后表示，该食谱对于大部分网友来说参考价值并不大。顾中一介绍，第一天只喝豆浆使得饮食中电解质摄入不足；第二天的饮食有一定碳水化合物，但热量并不高；第三天的饮食严重缺少蛋白质和必需脂肪酸，但是有一定的膳食纤维，对于预防便秘有一定的帮助；第四天的饮食中蛋白质的摄入量较高；第五天的饮食中糖分和碳水化合物的摄入量非常低，热量也非常低；此后的恢复饮食食谱中提供了大量的水分，一定的蛋白质和碳水化合物，是身体恢复的一个过程。

顾中一认为，该套食谱的核心是低热量，每一天的饮食可能非常不合理，但是如将一周的饮食加在一起来看，还是比较均衡的。但顾中一强调，秦昊能够由此快速减肥，重点还是该食谱的热量非常低。这对于一个男性来说，可能还能接受，但对于女性，风险就非常高了。他解释说，保持一定的热量摄入有助于女性自身激素的稳定，摄入热量过低容易让女性引发贫血、月经失调等不良反应，因此这种瘦身食谱并不适合普通人尝试。更为重要的是，一些本身就有严重消化道疾病的人群，他们在饮食方面需要更为谨慎，更不能随意减少热量摄入。

北京世纪坛医院副院长、肥胖与代谢病中心主任医师张能维表示，减肥应该是健康减重，一般要先了解每个人的体重、工作量、耐受程度等，根据这些指标制定科学的减肥方案，并不存在一款适合所有人的瘦身食谱。

张能维认为，蛋白质摄入不足的食谱，人们在减重时也会失去肌肉，“人消耗能量主要靠肌肉，肌肉就是减肥的发动机，排量3.0的发动机虽然比排量0.6的发动机重，但也能消耗更多的能量，意味着更好的减肥效果。因此摄入过低热量换来的短期瘦身实际上是牺牲了长期的减肥效果，有些得不偿失。”

文/本报记者 屈畅 实习生 罗艾敏

统筹/蒋朔