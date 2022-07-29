增加碳水化合物摄入量 使抑郁症患病风险降低

科技日报讯 （记者史俊斌 通讯员买秋霞）7月24日，科技日报记者从西安交通大学第二附属医院获悉，该院生物诊断治疗国家地方联合工程研究中心李宗芳教授团队发现并揭示了碳水化合物对抑郁症的影响。该研究团队近日在《自然·人类行为》在线发表了题为《双向双样本孟德尔随机化分析确定了相对碳水化合物摄入和抑郁症之间的因果关系》的论文。

该团队利用40余万人的遗传信息，探究饮食中碳水化合物的摄入对抑郁症的影响，发现增加日常饮食中碳水化合物的摄入能够降低抑郁症的发病风险。碳水化合物的热量占比增加与抑郁症风险降低存在一定的关系。鉴于日常饮食对肥胖的影响，研究进一步发现，增加饮食中碳水化合物的摄入能够降低身体质量指数（BMI），而降低身体质量指数进一步减少抑郁症的发病风险。

抑郁症是最常见的精神障碍。据李宗芳教授介绍，碳水化合物的摄入与抑郁症的关系长期存在较大争议，而阐明抑郁症的致病因素对于降低抑郁症风险至关重要。

这一成果揭示了碳水化合物摄入量和抑郁症之间的因果关系，证明增加饮食中碳水化合物的相对摄入量会降低抑郁症的患病风险，为利用饮食干预预防抑郁症提供了理论依据。