降雪天气如何防摔伤？提示：走路和摔倒姿势有学问

1月20日，北京迎来2022年初雪。专家提醒，目前正值春运，雨雪天气对交通出行影响较大，公众请注意交通安全，合理安排出行计划。同时，雪后要防止摔伤。

据北京市卫健委官网消息，每逢降雪天气北京急救中心调度指挥中心也变得格外繁忙，调度员们陆续接到因道路积雪、结冰而导致摔伤及道路交通事故的呼救电话，伤员中不乏老人与孩子。

120提示，事故发生的地点多为小区、超市门口及道路交叉路口，伤情以肢体骨折、外伤出血的偏多。这类事故急需提高警惕。

120提醒公众，下雪、化雪期间尽量减少外出，尤其老人和孩子，不必要可不外出，外出时要穿防滑鞋，双手不能插在口袋里。双手在外面可以保持平衡，走路时身体略向前倾，如滑雪状，走路时两脚分开，与肩同宽。这样底盘大，重心稳。走路步幅宜小，迈大步走路易跌倒。走路时应尽量走在雪上，不要走在很多人踩过的地方，容易结冰滑倒。

另外，摔倒姿势也有学问。正确的摔倒姿势可以将伤害最小化。摔倒时可以顺势翻滚卸掉摔倒的力量，保护身体脆弱的部位。

一旦摔伤不要慌乱，也不要贸然起身，先评估受伤情况判断自己是否受伤，可缓慢移动手脚、手臂和腿，感受是否疼痛、活动是否受限，如果疼痛异常、关节发生变形，可先原地不动，伤处制动，注意保暖，自行或请他人拨打120急救电话，等待专业医生现场处置。（记者孙红丽）