促消费，充分释放内需潜力

巩固经济回升基础，需要继续把恢复和扩大消费摆在优先位置，充分发挥消费对实现全年发展目标的促进作用

居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费，才能进一步增强消费对经济发展的基础性作用

中午11点刚过，江苏省南京市明瓦廊美食街的一家面馆便拥挤起来。厨房里，面条师傅操作行云流水，大概50秒做一碗面。最近生意好，师傅的手再次磨出了茧子。一天卖出几百碗，日销量比2019年同期多两成。小小一碗面，正是餐饮业回暖、消费持续复苏的生动缩影。

习近平总书记在党的二十大报告中强调，“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用”。消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。前不久，国家统计局公布的一季度经济数据显示，社会消费品零售总额同比增长5.8%，最终消费对经济增长的贡献率达到66.6%，全国居民平均消费倾向比上年同期提高0.2个百分点。今年以来消费明显回升、整体恢复向好，对经济增长的拉动作用明显增强。从排起长龙的餐饮门店到摩肩接踵的旅游景点，从电影票房刷新最快破百亿元纪录到“五一”期间火车票销售火爆，火热的消费彰显了中国经济的韧性与活力。

消费复苏不仅有量的扩大，还有质的升级、结构的优化。随着疫情影响逐步消退，商品销售增势较好，升级类消费增长加快。一季度升级类商品销售大幅增长，限额以上单位金银珠宝类、化妆品类商品零售额分别增长13.6%、5.9%。第三届消博会汇聚了65个国家和地区的超过3300个消费精品品牌，众多“高、新、优、特”产品集中亮相，同样印证了消费提质升级的大趋势。同时要看到，当前世界经济增长趋缓态势明显，不稳定、不确定性因素较多，国内需求不足制约明显，一些结构性问题比较突出。巩固经济回升基础，需要继续把恢复和扩大消费摆在优先位置，充分发挥消费对实现全年发展目标的促进作用。

促消费政策持续发力，为消费复苏提供了政策保障。商务部将今年定为“消费提振年”，不少地方排出时间表，按季节举办迎春消费季、暑期消费季、金秋购物节、国际消费季等主题活动。从启动老字号嘉年华、中华美食荟等重点活动，到多地对居民购买绿色智能家电给予补贴，从京津冀联手举办消费季，到河南印发《进一步促进消费若干政策措施》、西藏出台24条促消费措施，一系列政策举措和特色活动带来了更多优惠和便利，也丰富了消费者的选择。推动各项促消费政策措施落地见效，不断提振消费信心，就能让广大居民愿消费、想消费。

着眼长远，还需要继续完善促进消费体制机制。应该看到，消费能力与居民收入成正比，同时，对未来的预期越稳定，民生层面的后顾之忧越少，则消费意愿越强。我国最终消费支出占国内生产总值的比重连续11年保持在50%以上，但扩大消费仍存在经营主体的创新能力不能完全适应高质量发展要求、城乡区域发展和收入分配差距较大等制约。更好释放消费潜力，必须建立和完善扩大居民消费的长效机制，着力提升居民收入、完善社会保障、稳定预期。居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费，才能进一步增强消费对经济发展的基础性作用。

消费一头连着宏观经济大盘，一头连着千家万户的幸福生活。我国有14亿多人口的超大规模市场，消费市场潜力大、韧性强、后劲足，且居民收入稳步增长孕育着大量消费升级需求。千方百计增加居民收入，积极增加优质供给，把扩大消费和供给侧结构性改革有效结合起来，定能稳固消费回升态势、充分释放内需潜力，促进经济发展、助力民生改善。

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 05 版）