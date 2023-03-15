多措并举恢复和扩大消费

挖掘不同领域消费潜力，增加高质量产品和服务供给，加快建立全国统一、开放、竞争、有序的市场体系，让广大居民能消费、敢消费、愿消费

习近平总书记强调，建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。

北京前门大街，老字号美食、国潮好物集合亮相；天津南开古文化街码头，海河夜景、游船戏楼有机融合；河北正定古城，直播带货、非遗互动创新消费场景……暖春3月，2023年全国消费促进月暨京津冀消费季在北京、天津、河北联动开启，三地基于资源禀赋与优势，创新推出颇具烟火气的消费活动，激起消费市场一池春潮。

今年以来，商场超市、影院剧场、旅游景点人气显著回升，尽管离“五一”假期还有一段时间，但酒店民宿、机票预订也已提前升温，消费回暖趋势明显。

在国民经济循环中，消费是最终需求，是连接生产、流通、分配的关键环节。中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作之一，提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。这充分展现了中央对消费基础性作用的高度重视，而“恢复”和“扩大”两个词则为全年促消费工作指明了方向。

立足当下，关键是要恢复消费信心，增强市场活力。不少地方排出时间表，按季节举办迎春消费季、暑期消费季、金秋购物节、国际消费季等主题活动。此前，商务部表示将今年定位为“消费提振年”，调动各地、行业协会、企业组织开展系列促消费活动，营造“季季有主题、月月有展会、周周有场景”的浓厚消费氛围。

着眼长远，扩大消费还需打出组合拳。钱袋子充实，消费才能放开手脚。要多渠道增加城乡居民收入，让居民“能消费”。特别是提高消费引领带动能力强的年轻群体、消费倾向高的中低收入居民的消费能力，为扩大消费提供动力。

更加注重保障和改善民生，让居民“敢消费”。消费倾向决定了居民收入中用于消费的比例。要进一步扩大社会保障体系的覆盖面，健全社会救助兜底保障体系，更好满足居民在养老、就医、教育等方面的迫切需求，让居民没有后顾之忧。

如今，消费需求不断升级，人们对环境、场景、体验有了更高要求，新业态新模式新服务日新月异。挖掘不同领域消费潜力，增加高质量产品和服务供给，加快建立全国统一、开放、竞争、有序的市场体系，让广大居民能消费、敢消费、愿消费，为强大国内市场注入更多活力。

我国有14亿多人口，有世界上最具潜力的超大规模市场，这是推动经济持续稳定恢复、长期向好的强大引擎。以满足人们对美好生活的向往为目标，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，进一步发挥消费对经济增长的基础性作用，在构建新发展格局中展现更大作为。

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 19 版）