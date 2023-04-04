“把恢复和扩大消费摆在优先位置”，是今年政府工作报告指出的一项工作重点。消费是中国经济增长的重要引擎，对经济具有持久拉动力。当前，各地消费市场回暖势头明显，潮流夜市、定制餐饮、智慧零售等新型消费在其中表现格外亮眼，进一步激发了市场活力。

新型消费能够满足消费者个性化、多元化需求，提振消费热情。消费与人民群众对美好生活的向往息息相关。比如，近年新兴起的露营经济，满足了人们亲近大自然的需求；无人零售、智慧零售等消费场景，更适合当代人快节奏的生活方式。这些新型消费场景广受欢迎，特别是受到年轻消费群体的喜爱，反映出年轻一代消费者更注重在消费过程中获得体验感、氛围感，并希望能在消费过程中得到放松。“了解青年群体的消费需求和消费意愿，对把握中国经济社会未来具有重要意义。”北京工商大学副校长龚六堂认为，更多关注、研究年轻消费者的消费偏好，将为把握未来20年主力消费群体的消费趋势特征打下良好基础。

新型消费能够促进企业转型升级，加快“数实融合”进程。从许多传统餐厅用上智能送餐机器人，到传统体育场变身“智慧健身房”，再到多地举办的各种无人机灯光秀、“AI+旅游”等，数字技术为满足消费者新型消费需求提供了有效抓手。在中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举看来，在新型消费场景中，科技因素发挥的作用越来越显著。基于数字技术形成的数字化新消费场景，一方面拓展了消费的空间特征，另一方面使消费的丰富性、互动性进一步增强，让消费起到跨越时空的更多元、更综合的效果。因此，相关企业应更加重视科技赋能，从而挖掘出更多、更新的消费潜力。

新型消费能够深度开发地方的资源禀赋，打造新的城市标签。如今，多地提出要不断创新消费场景，加快培育新型消费，这将为城市消费发展带来更大机遇。比如在北京，以水为景，亮马河商圈成为网红打卡地；在陕西西安，凭借文化资源优势，大唐不夜城等“国风”景区引来众多游客；在四川成都，新技术落地传统商圈，3D裸眼大屏、5G示范街区等新场景多次登上网络热搜。今年，河北省提出加大对特色街区的扶持力度，为群众打造个性化消费的好去处。上海市提出，对具有市场引领性的创新业态、模式及创意活动和对消费市场增长有突出贡献的企业适当予以支持。相信在相关政策的支持下，百姓身边的新型消费场景将愈加繁荣发展。