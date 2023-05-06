专家提醒：“肺动脉高压”不是“高血压” 重在早诊断早治疗

新华社西宁5月5日电（记者央秀达珍）5月5日是世界肺动脉高压日。据介绍，我国肺动脉高压患者约有500万至800万人，西部山区是高发地。公众对肺动脉高压知之甚少。专家提醒，肺动脉高压与高血压不同，早诊断、早治疗是关键。

青海省心脑血管病专科医院呼吸科副主任医师赵振峰介绍，肺动脉高压和大家所熟知的高血压有着本质区别。“二者虽然都是血管的压力升高，但发生的部位不一样，导致的结果也有很大区别。”赵振峰说，人体循环系统分为体循环和肺循环，高血压是体循环中体动脉压力升高，利用血压计就可以测量；肺动脉高压则是肺循环中的肺动脉压力增高，需要心脏彩超甚至需要右心导管检查测量。

赵振峰介绍，肺动脉高压患者常见临床表现为活动后气短、乏力、胸痛、咯血；严重时在运动中会出现晕厥、心绞痛、右心功能不全等症状。“对于肺动脉高压患者来说，早诊断、早治疗是关键。”赵振峰说，患有慢性肺部疾病、先天性心脏病、类风湿、系统性红斑狼疮等疾病，服用减肥药或食欲抑制剂，家族中有发生特发性肺动脉高压病史的人都属于肺动脉高压的高危人群。

专家提醒，预防肺动脉高压，应提高免疫力，避免呼吸道感染，积极治疗原发肺部疾病。此外，坚决避免滥用减肥药，必须服用减肥药的患者在医生指导下服用；红斑狼疮、系统性硬化症、干燥综合征等患者应定期进行心脏彩超检查，一旦出现身体不适需及时就医。