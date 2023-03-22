北京疾控提醒：大风沙尘天气，呼吸道疾病患者尽量减少外出

人民网北京3月22日电 （记者孙红丽）据北京市政府新闻办公室官方微博消息，今天，本市再次迎来大风沙尘天气。市疾控中心提醒：呼吸道疾病患者应尽量减少体力消耗、减少外出活动。

沙尘天气里，眼睛最容易受伤。市疾控中心介绍，如果眼睛有异物感，说明沙尘就在角膜上，采取揉搓等不恰当的处理，就会使沙尘镶嵌在其中，容易发生感染。应该用清水及时冲洗眼睛，如果情况严重，应立即到医院就诊。此外，沙尘天气里最好别戴隐形眼镜。

沙尘对呼吸道健康有着较大影响。大气中可吸入颗粒物增加，可引起支气管炎、肺炎、肺气肿等呼吸道疾病。沙尘中可吸入颗粒物表面吸附着细菌病毒等多种有害病原体，可能导致传染病传播的机会增高。

市疾控中心提醒：此时，抵抗力比较弱、本身就有慢性呼吸道疾病的人尤其要注意防护，尽量减少外出活动。一旦发生慢性咳嗽伴咳痰或气短、发作性喘憋及胸痛时要尽快就诊，在医务人员的指导下进行相应治疗。

此外，市疾控中心还提醒：沙尘天气时不宜开窗通风；应尽量减少体力消耗，尤其是老年人、婴幼儿、孕妇、体弱者及呼吸系统疾病和心脏病患者更应注意，以免旧病复发和出现新的疾病；外出时可戴上口罩、眼镜、帽子和纱巾；尽量避免骑自行车；室外能见度差，外出时应当穿着颜色鲜艳的衣服，减少交通事故的发生。