直播预告：儿童近视的“防”与“控”

国家卫健委于2019年公布的调查数据显示，全国6岁儿童的近视率为14.5%，小学生近视率为36.0%，初中生近视率高达71.6%，高中生近视率高达81%。小儿近视存在调节异常、进展性、易受多因素干扰的特点。

5月6日10:00-11:00，北京大学第三医院眼科主任医师张钰、北京大学第三医院眼科副主任医师敖明昕做客人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端直播间，就青少年近视等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

张钰，北京大学第三医院眼科主任医师，副教授，硕导，眼视光专科副主任。中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会委员，中国女医师协会视光学专委会委员，中国女医生协会眼科专委会白内障屈光手术学组委员。

擅长：主要从事激光角膜屈光手术、眼内屈光手术、圆锥角膜诊治及青少年近视防治。

敖明昕，北京大学第三医院眼科副主任医师，担任中国医师协会眼科装备委员会委员、海淀区医学会儿科学组青年委员。以视觉科学为研究方向，在国内外学术期刊及教育教学期刊发表学术论文10余篇，获得国家专利5项，主持国家自然科学基金1项。

擅长：以儿童眼视光学、屈光矫正及视觉康复为专业特长，在儿童视力筛查、弱视治疗、屈光不正视觉矫治及近视防控领域有丰富的临床经验。

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