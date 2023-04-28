网红食品里的“创新味”

【新消费·春鲜科技范儿】

◎本报记者 刘 昊 俞慧友 通 讯 员 包华武

大米小珍馐，小吃大灵魂。

“五一”假期临近，充满热情的人们整装待发，准备踏上旅游踏青、寻亲访友、探寻美食、舒展身心的美好旅程。

在湖南长沙，品尝外酥里嫩的臭豆腐与甜而不腻的奶茶；在广西柳州，嗍一碗酸辣鲜香的螺蛳粉；在山东淄博，撸一顿鲜嫩多汁的烧烤……人们期待在市井烟火处，寻一道人间至味；在街头小巷边，来一番大快朵颐。

这些火爆全国的网红食品，依靠科技创新玩出了新花样。

创新刺激味蕾

在长沙，但凡小吃集聚的街头巷尾，满街的空气里，或多或少会夹杂着一种小吃——老长沙臭豆腐的独特气味。

黑色的臭豆腐，闻起来臭，吃着却很香。“长沙臭豆腐是创始人姜永贵在绍兴臭豆腐卤水上进行改良制作而成，根据臭豆腐卤水的特质，加入了湖南特产的豆豉，以及冬笋、香菇等调料及香辛料，因此，颜色由本色变成了黑色。所以一见到黑色臭豆腐，大家就知道是长沙臭豆腐，辨识度很高。”文和友旗下董顺桃品牌负责人邓辉对科技日报记者说。

同时，长沙臭豆腐也在口味和形状上持续不断地创新。

董顺桃小粒臭豆腐，在保留老长沙经典口味的基础上，创新了肉酱、酸辣味型臭豆腐，提供了更多的味型选择。在形状上，为方便食用，经典的大片臭豆腐，还改良成了小粒臭豆腐，同时解决了咬食臭豆腐时汤汁溅出的问题。此外，小粒臭豆腐的形状规则，让每一面都能得到充分油炸，吃起来更酥脆。

而在柳州，大街小巷中同样散发着一种独特的气味——螺蛳粉的味道。

一大勺热辣螺蛳汤淋上去，白色粉条热气腾腾，空气里弥漫着香辣而又微酸的味道，满溢在店内等候人们的鼻腔里……如今，入口一碗辣爽鲜香的螺蛳粉，是很多人的日常。袋装螺蛳粉自诞生以来，短短几年时间就成为俏销网红食品。

碗里有卤蛋曾是螺蛳粉高配的象征，而加工卤蛋过程中保持蛋体完整及卤制均匀却一直是一个大难题。广西螺霸王食品科技有限公司的姚汉霖介绍，螺霸王公司经技改推出柳州第一台“晃动卤鹌鹑蛋机”，最大程度保证蛋体的完整性以及卤制的均匀度。

依托科技创新，螺蛳粉企业在差异化发展之路上持续发力，潜心研发各种口感螺蛳粉——酸辣口味酸爽怡人、腐竹口味软糯绵柔、螺肉口味鲜香诱人、牛肉口味Q弹美味，满足了消费者的多样化需求。

创新提升消费

在长沙，同样风靡的还有茶颜悦色出品的茶，奶茶甜而不腻，纯茶郁而不浓。科技日报记者观察到，茶颜悦色已经成为长沙城的文化IP，带动了一座城市的消费力，而且还在不断创新，以期通过“新茶饮”不断拓宽粉丝年龄段。

2022年8月，茶颜悦色尝试打造“鸳央咖啡”。茶颜悦色创始人吕良介绍，9年前，他们用“中茶西做”的方式，开启了中国茶饮的“新打开方式”。这次他们希望用“一片东方树叶”，去解锁西式咖啡的“新饮法”，因此有了咖啡中融入茶叶、冰博克、生椰乳的全新碰撞。

埃塞俄比亚的耶加雪菲、美洲产区的巴西新世界……精品咖啡豆通过茶颜悦色做茶的基因，“链接”咖啡市场，根据茶和咖啡的特性搭配，打破西式咖啡的刻板印象。

不管是奶茶还是螺蛳粉，依靠创新，这些网红食品满足了消费新需求，释放出消费新活力。

走进柳州市鱼峰区工业园区柳州螺蛳粉产业园的生产车间，自动化、智能化、数据化的工业生产线尽收眼底，一袋袋螺蛳粉和配料从这里不断下线。

广西螺状元食品科技股份有限公司董事长刘清石说，目前厂区的生产设备，自动化程度已经达到80%。下一步，将使用机器臂、机器人等智能化设备，促进螺蛳粉产业高质量发展。

“目前整个产业园有26家螺蛳粉生产企业，产销量约占全柳州产销量的60%。”鱼峰区工业园区管委会副主任李飞龙说。

不计其数的外地人到柳州吃螺蛳粉，而越来越多的袋装螺蛳粉成为消费者餐桌上的新宠。2022年，柳州螺蛳粉全产业链销售收入600.7亿元，同比增长19.8%。未来，柳州螺蛳粉产业还将加快集群打造，向着千亿元目标迈进。