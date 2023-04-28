社区高质量防艾有了指导手册

本报北京电 （邱煜雯）日前，由中国性病艾滋病防治协会艾滋病药物预防与阻断专业委员会与人民卫生出版社联合推出、吉利德科学提供支持的专为社区组织暴露后预防服务的防艾“教辅书”——《艾滋病病毒暴露后预防社区组织指导手册》（简称“指导手册”）在北京正式发布。

多年来，我国采取了预防为主、标本兼治的HIV综合防治措施，艾滋病病例数快速上升的势头得到有效遏制，HIV感染者的治疗覆盖率和成功率持续达到90%以上。然而，HIV新发感染人数仍不容忽视。向重点人群进行科学预防宣教，传播规范的HIV防治知识和预防阻断策略成为HIV防控的重要一环。

暴露后预防被称为有效阻断HIV感染的最后一道防线，是指尚未感染艾滋病病毒的人群，在暴露于艾滋病高感染风险之后，在72小时之内进行病毒阻断治疗，通过主动干预降低感染风险。新版中国艾滋病诊疗指南也推荐了暴露后预防单片方案比克恩丙诺片，尽可能地降低患者感染风险。

指导手册详细介绍了暴露后预防对于减少HIV传播的意义、社区组织的关键角色，以及暴露后预防的概念、适用人群以及如何获取专业知识。此外，手册还结合实际工作中可能遇到的问题，借助典型案例重点讲解了应对方式，为社区工作者提供了参考。

深圳市第三人民医院王辉教授表示，指导手册以社区工作者的工作需求为出发点，内容全面丰富，聚焦社区工作者关注的热点话题，具有很强的操作性，能更有效地帮助社区工作者开展暴露后预防相关工作，强化暴露后预防方面的专业认知并提高服务能力。