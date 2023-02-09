哪些人群需要做新冠抗体检测？中疾控解答

人民网北京2月9日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点人群、重点机构、重点场所疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，近期多地公布开展新冠抗体检测服务，开展抗体检测的目的是什么？有怎样的指导意义？哪些人群需要做抗体检测？

对此，中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示，健康人群感染了新冠病毒康复后，或者接种了新冠疫苗以后，在体内会留存免疫应答诱导的抗新冠病毒的抗体，包括结合抗体和中和抗体。

陈操介绍，抗体检测其实是基于严谨实验设计的随机样本抗体检测，又称为血清学调查。它的目的是为了获得各年龄组、城乡人群特异性抗体水平，尤其是中和抗体的水平，从而了解人群的“免疫本底”，估算全人群抗新冠病毒抗体的水平，推算出人群的感染水平。

另一方面，通过这种血清学调查，也可以获得对不同变异株的交叉保护的水平，分析免疫持久性，可以为国家的免疫策略和防控策略的调整提供数据支撑和科学依据。

陈操表示，血清学调查适用的人群一般包括以下几类：一是尚未接种疫苗，但是也没有感染的人群，用以估算隐性感染水平；二是接种了疫苗但是没有感染，用以估算疫苗接种后抗体的水平；三是近期感染康复后的人群，用于估算抗体持续水平和接种加强针的时间。