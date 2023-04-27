近期全国疫情防控形势总体平稳（国务院联防联控机制发布会）

本报北京4月26日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制26日召开新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，随着“五一”假期临近，人员流动增多。要按照“乙类乙管”要求落实防控措施，持续强化监测预警，密切跟踪国内外疫情动态和病毒变异情况，加强重点机构场所常态化疫情防控，方便群众安全便捷出行、健康祥和过节。

“近期，全国疫情防控形势总体平稳，各地疫情处于局部零星散发状态，个别地区疫情有小幅上升的迹象。”国家疾控局传染病防控司一级巡视员贺青华说，全国发热门诊监测数据显示，全国疫情总体处于低水平的波动状态，特别是4月上旬，疫情降至2022年12月以来的最低水平，4月中旬以后，单日阳性数和阳性占比均呈小幅上升态势。

贺青华表示，专家研判认为，随着时间推移和我国部分人群免疫保护水平的降低，近期部分地区疫情开始出现缓慢上升，感染者主要集中在三类人群：一是未被感染人群，二是免疫水平已经下降的人群，三是存在免疫缺陷的人群。总体上，专家认为全国短期内出现规模性疫情的可能性较小。

当前，我国检出奥密克戎变异株XBB.1.16输入，该变异株的传播力和致病力如何？中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，总体上看，本土病例仍以BA.5.2和BF.7及其亚分支为主，XBB及其亚分支增长较快。近期，输入性病例中XBB变异株已占绝对优势，本土病例中XBB变异株占比增长明显，从3月初的1.5%增加到4月10日至19日的18%。世卫组织认为，目前证据显示，XBB.1.16的全球流行风险低于XBB.1.5和其他正在流行的变异株。虽然在不同国家，包括XBB.1.5为主要流行株的国家人群中已经观察到XBB.1.16具备了一定的传播优势，以及与XBB.1.5相当的免疫逃逸能力，但是没有因感染XBB.1.16而导致重症入院和死亡增加的报道。

“‘五一’假期人员大规模的流动可能会增加疫情传播的风险，但是造成规模性疫情传播的可能性小。”贺青华建议，公众加强出行或者旅途中自我健康监测，密切关注目的地传染病疫情形势。在旅途中，做好个人自我防护，保持良好的卫生习惯。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，“五一”假期期间，要保障人民群众的看病就医，并进一步加强疫情监测分析。将加强发热门诊和救治床位、药品设备等物资的准备工作，加强医务人员的培训和专家的会诊巡诊工作。

交通运输部运输服务司副司长韩敬华说，预计营业性客运量和自驾出行量将创2020年以来“五一”假期新高。交通运输部门将多渠道动态更新、及时发布拥堵缓行路段等路网运行信息，对重点路段制定疏堵和分流绕行预案，引导自驾人员合理选择出行时间和出行线路。

文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇说，针对“五一”假期出游疫情防控，文化和旅游部指导A级旅游景区严格落实“限量、预约、错峰”要求，合理控制游客接待上限，加强出入口、重点游览点、室内演出场所等关键节点的管理，完善引导体系，优化设置游览线路，防止发生大面积、长时间人员聚集。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 04 版）