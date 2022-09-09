直播预告：九价HPV疫苗扩龄 宫颈癌消除目标还有多远？

宫颈癌为常见的妇科恶性肿瘤之一，严重威胁着女性健康。接种HPV疫苗是预防宫颈癌的重要措施，二价、四价、九价疫苗有什么区别？

9月9日15：00至16：00，复旦大学附属妇产科医院宫颈疾病诊疗中心主任隋龙将做客“人民好医生”客户端直播间，就宫颈癌和九价HPV疫苗的相关知识与网友进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

隋龙，主任医师，副教授，博士生导师。复旦大学附属妇产科医院宫颈疾病诊疗中心主任，曾获得省部级科技进步三等奖和医疗成果三等奖2项。“恩德思医学科学技术奖”杰出成就奖。

主要擅长：宫颈病变、阴道上皮内瘤变、外阴上皮内瘤变诊治；阴道镜技术；LEEP技术；激光治疗技术；冷冻技术；高能聚焦超声技术等。

如何收看直播：

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