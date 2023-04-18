2022年人民好医生（血液肿瘤）推荐展示活动总结会在苏州举行

为进一步挖掘发现在血液肿瘤学科领域取得重要成果的优秀医生，展示血液肿瘤医生的开拓创新精神风貌，近日，“2022年人民好医生（血液肿瘤）推荐展示活动”总结会在江苏苏州举行。活动现场公布了入围的“特别贡献专家”“青年典范专家”名单。

近年来，我国在血液肿瘤疾病防治方面取得了诸多成果，新疗法、新药物也为患者提供了治疗新选择。时代在发展，设备在更新，技术在提升，新时代对血液肿瘤人才也提出了新需求。

苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛认为，人才是专科建设的基础，完善血液肿瘤人才队伍建设，培养、挖掘更多人才，为患者提供更加优质、便捷的医疗服务，是推进血液肿瘤专科建设的重要课题，也是新时代对血液肿瘤专科提出的任务与要求。

北京大学肿瘤医院党委书记朱军说，广大医务人员是人民生命健康的守护者，近年来，国家出台相关政策，持续助力高水平医学人才培养，同时不断调动医务人员积极性，激发医学人才创新创造活力。“当前我国血液肿瘤的防治工作取得积极进展。持续推进中国肿瘤防治工作，不仅需要加强培训，提升专业医生的技术水平，同时也需要激发医务人员提供优质医疗服务的热情”。

“今年是推动公立医院高质量发展的关键之年，我们需要培养大批精通临床研究和转化的高素质医学人才，希望产学研复合型人才破解重大的医疗难题。”华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫说，“医务工作者要敢于创新、敢于思考、敢于突破，贯彻多学科融合理念，不断推进学科交叉融合发展，共同助力提升血液肿瘤诊疗技术水平和服务能力，为实现健康中国不懈努力。”

“回顾三十多年前我自己刚参加工作的时候，一个病房、一个实验室、几个化疗的患者，这就是当时血液科的场景。在相关政策的推动支持以及老一辈血液学家的带领下，我们逐渐建立起了血液病专科、淋巴瘤专科以及肿瘤专科等，中国血液学发展日新月异。”北京大学血液病研究所所长黄晓军说，如今，我国血液学工作者在白血病诱导分化靶向治疗、造血干细胞移植和免疫治疗等诸多领域做出了国际公认的开拓性成果，对世界血液疾病治疗的贡献越来越大，在一些领域已经站在了世界的前列。

哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军说，为了达到更好的临床治疗效果，延长淋巴瘤、白血病患者生命周期，我国血液和淋巴系统肿瘤领域医疗工作者努力奋斗，在靶向治疗、规范化治疗、精准治疗、免疫和细胞治疗方面取得了突破性进展。“希望我们的医师团队，特别是血液淋巴系统肿瘤的团队，遵循科学标准指南，坚持生命至上理念，实现规范化临床治疗。此外，医政、医药、医患之间要紧密合作，共同助力中国的血液淋巴系统肿瘤患者拥有美好的未来”。

图为“人民好医生（血液肿瘤）推荐展示活动”特别贡献代表

作为“特别贡献专家”代表的李振宇，对专家委员会以及活动主办方表达了感谢，他表示，获得“人民好医生”的称号是一种荣誉，但更多的是一种责任和担当。“未来，为让更多的血液肿瘤患者能够得到更好的就医体验，延长生存周期，我会在新技术、新药物的开发及运用方面做出更多的贡献。在此，我希望江苏乃至全国更多的医生能够加入我们这个行列，为更多的患者造福。”

图为“人民好医生（血液肿瘤）推荐展示活动”青年典范代表

荣获“青年典范专家”奖项的艾克拜尔·阿布都热衣木分享了自己的感想。“在党中央援疆政策号召下，2020年，新疆维吾尔自治区成立了血液病研究所喀什分所，院所成立十几年以来，我们开展了很多临床科研、教学相关工作，虽然也碰到了许多瓶颈，但在相关部门和学会的大力支持下，我们开展了各类造血干细胞技术，为喀什甚至南疆地区血液病患者提供了更好的血液病诊疗服务。”艾克拜尔·阿布都热衣木说。