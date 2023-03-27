新冠病毒或能改变人类细胞基因组

美国得克萨斯大学休斯顿健康科学中心科学家揭示了新冠病毒对人类健康产生严重影响的一种独特机制：感染新冠病毒后，人体细胞的基因组结构可能会发生变化，这一变化此前从未在其他冠状病毒中发现。该研究不仅有助解释人感染新冠病毒后出现的免疫方面的症状，还能解释“长新冠”。相关论文刊发于23日出版的《自然·微生物学》杂志。

人体细胞内的遗传物质储存在染色质结构中。此前有研究称，一些病毒会劫持或改变人体的染色质，从而在细胞内成功繁殖，但新冠病毒是否以及如何影响人体内的染色质一直是未解之谜。在最新研究中，科学家们使用前沿方法，全面描述了感染新冠病毒后人类细胞内的染色质结构。

最新研究发现，感染新冠病毒后，正常细胞内许多原本结构良好的染色质会变形。例如，人体感染新冠病毒后，一种名为a/B区的染色质结构的阴阳两部分会开始混合在一起，这种混合可能导致被感染细胞内一些关键基因发生变化，其中包括关键的炎症基因白细胞介素-6，它会在新冠肺炎重症患者体内引起细胞因子风暴。

研究还发现，新冠病毒也改变了染色质的化学修饰。已知染色质化学修饰的变化会对基因表达和表型产生长期影响。因此，新发现可能为理解新冠病毒对宿主染色质的影响提供一个新视角，这种影响可能与“长新冠”有关。

美国疾病控制与预防中心称，近1/5感染新冠肺炎的美国人在急性感染恢复数月后仍存在症状。研究人员希望最新发现为更多研究铺平道路，以了解新冠病毒的长期影响。

研究团队总结道，最新研究阐明了新冠病毒改变人体染色质的独特机制，未来他们将集中了解新冠病毒如何做到这一点，研究结果将为保护染色质以及更好地应对新冠病毒提供策略。