为中医药发展厚植文化土壤（健康中国 奋发有为）

4月3日，第15批中国援纳米比亚医疗队队员在该国温得和克的伊曼纽尔·谢菲迪中学，用针灸、火罐作教具，以传统中医文化为内容，让同学们在沉浸式体验中学习中文和中国文化。图为一名学生在体验拔火罐。

穆萨·卡萨克摄（新华社发）

4月18日，燕山大学外国留学生走进河北省秦皇岛市中医医院，参观草药房、养生堂、煎药室等，感受中医药文化。图为秦皇岛市中医医院医务工作者为外国留学生讲解中草药知识。

曹建雄摄（人民视觉）

4月11日，安徽省亳州市中医院开展“中医药知识进校园”活动，提升孩子们对中医药知识的认识，让他们近距离感受中医药的文化魅力。图为在亳州市谯城区青云分校，孩子们在中药师的指导下给中草药称重。

刘勤利摄（人民视觉）

中医药文化是中医药传承发展的重要根基。近期，国家中医药管理局等八部门联合印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》（简称“方案”），明确提出一系列推动中医药文化创造性转化、创新性发展的具体举措。

“实施中医药文化弘扬工程，体现了中医药系统的文化自觉和文化自信，将为中医药振兴发展厚植文化土壤。”国家中医药管理局综合司副司长邢超说，方案提出了12项重点任务，主要围绕研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进，全面构建中医药文化弘扬体系，推动中医药融入广大群众生产生活，可以说是“十四五”时期加强中医药文化建设的“时间表”“路线图”“施工图”。

打造民众身边的中医药文化天地

近年来，中医药在文化建设方面取得了很大进展。

“中医药是中华优秀传统文化的杰出代表和重要组成，推动中医药传承创新发展，大力弘扬中医药文化对于增强文化自信具有重要的支撑作用。”邢超说，自“十三五”以来，各地累计举办各类中医药文化活动2.8万余场，参与辐射人数超过1800万。

其中，中医药健康文化推进行动全国主题活动分别在“鸟巢”、中国国家博物馆、北京世园公园等举办；中医药文化传播行动“走进名医故里”主题活动在湖北蕲春、河南南阳、安徽亳州、陕西铜川举办；中医药健康文化知识大赛、文创产品设计大赛、说医解药大赛以及文化精品遴选、科普巡讲、悦读中医等活动持续开展，形成了良好的示范带动作用。

同时，中医药文化产品供给得到不断优化。“我们始终把提供既能满足群众文化需求、又能增强人民精神力量的中医药文化产品作为检验中医药文化建设成效的重要内容，不断创造中医药文化产品的内容、形态和传播渠道，指导创作了一批优秀的中医药纪录片、影视作品、主题展览、文化科普图书等，也探索了‘中医药+动漫’的传播形式，推出了‘灸童’‘河洛’等动漫IP和相关的文创产品。”邢超说。

在积极推动中医药传播平台建设方面，国家在各地推动建设中医药文化宣传教育基地、中医药文化体验场馆，推动基地和场馆面向群众，提供更为多元的中医药文化服务。“支持各地在乡镇卫生院、社区卫生服务中心、基层中医馆、社区居委会、乡村群众活动场所等建设了两万余个中医药健康文化知识角，以小而不简、精而不奢的理念打造群众身边的中医药文化天地，丰富了群众的精神文化生活。”邢超说。

为解决人类健康问题提供“中国智慧”

“中医药学作为中华民族原创的医学科学，植根于中华民族哲学智慧和优秀传统文化土壤，融合了中国历代自然科学和人文科学的精华。”国家中医药管理局国际合作司副司长魏春宇说，近年来，该局不断加大工作力度，加强文化弘扬的顶层设计和总体统筹，推动中医药文化“走出去”。

当前，中医药已传播到196个国家和地区。中医针灸、藏医药浴法、太极拳先后被列入联合国非物质文化遗产名录，为解决人类健康问题提供了“中国智慧”；中医典籍《黄帝内经》和《本草纲目》被列入了“世界记忆名录”，为世界文化多样性贡献了“中国色彩”；每年大量留学生来华学习中医药知识，历届中国国际服务贸易交易会上中医药板块需求旺盛，北京冬奥会上中医药展示空间引人驻足，为推动世界文明交流互鉴展示了“中国元素”。

据魏春宇介绍，下一步，国家中医药管理局将依托中医药海外中心、海外中国文化中心、海外高水平医疗机构等载体，举办形式丰富的中医药文化宣传活动，面向全球推介优质中医药资源和中医药服务，加强国际传播，打造精品项目。加强与国内外主流媒体合作，支持拍摄中医药影视精品，利用短视频、动漫、图书等多种方式，面向国际社会不同群体加强中医药知识科普，打造有传播度和美誉度的中医药对外宣传产品。深入开展中医中药海外行、“一带一路”针灸风采行等活动，通过健康咨询、展览展示、体验品鉴等亮点品牌，持续提增海外民众对包括中医药在内的优秀中华文化的理解和认同。

保护好、利用好中医药古籍

中医药古籍承载着中华民族特有的精神价值、思想智慧和生命知识，蕴含着丰富的原创思维、独特理论和实践经验，是传承中医药文化的重要载体，也是中医药创新发展的不竭源泉。

国家中医药管理局科技司副司长陈榕虎表示，近年来，在国家的大力支持推动下，该局以“加强古典医籍精华梳理和挖掘”为重点，实施了一系列中医药古籍保护、研究与利用的重大工程，构建起中医药古籍工作体系。

实施“中医药古籍保护与利用能力建设”项目，出版了416种中医药古籍。推进国家重大文化工程《中华医藏》项目，拟影印出版2289种经典医籍，目前首批“养生卷”74种医籍已经正式出版。

实施“中医药古籍文献传承专项”等项目，致力于培养一批古籍整理研究的专业人才，制定一系列中医药古籍保护利用的规范和标准，同时也开展了40个病种的古籍文献专题研究。

利用中央对地方转移支付资金，改善中医药行业古籍馆藏机构的馆藏条件，提升古籍保护能力，修复了一批破损的珍贵医药典籍，同步推进了古籍的数字资源建设，目前已建成“国医典藏”等中医药古籍数字化平台。

完成了400余种海外中医药古籍的回归整理和160余部少数民族医药传统文献的整理工作。

让更多年轻人了解中医药

如今，越来越多的年轻人对中医药感兴趣，愿意主动了解和接触中医药。“只有这样，才能真正实现把祖先留给我们的中医药宝贵财富继承好、发展好、利用好。”邢超说。

为吸引年轻人对中医药文化的注意力，满足他们对中医药的文化需求，中国一直在努力探索和尝试。

创新“中医药+动漫”的表达形式，建立了“灸童”的形象库，推出了系列的周边文创和“灸童说”短视频产品，正在进行“灸童”动画片的创作。北京冬奥会期间推出了主题动漫片《手指的魔法》；福建中医药大学推出“河洛”系列中医药动漫文创和科普微视频。山东、江苏等中医药主管部门创作了《中医治未病》《小神农识药记》等动漫作品。

推出中医药主题文艺作品，比如《本草中国》《本草无疆》《国医有方》《新时代的中医药》等纪录片；推出“华踪医迹——东南亚华侨华人与中医药文化展”“智慧之光——中医药文化展”以及“发现中医之美——中国传统医药文物特展”等精品展览；四川推出中医药交响乐《本草》、舞台剧《天回》，陕西推出系列专题片《秦药》《长安医学》等。

“我们正在与中央广播电视总台华语全球节目中心策划《中国中医药大会》，通过演播室科技+艺术创新形式，解读中医药文化的奥秘。”邢超说。