让冬奥会成为展现中医药魅力大舞台

“中医药体验馆新奇有趣，太酷了！中医的穴位按摩、拔罐等，我们在训练中也经常做，非常有效果。”……自北京2022年冬奥会盛大开幕以来，北京延庆冬奥村有个最火的“打卡点”——中医药展示区，来自冬奥组委，美国、加拿大、意大利、巴西、日本等国的运动员、官员及工作人员都纷纷点赞。

中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。多年来，奥运会与中医药已结下了不解之缘。早在2004年的雅典奥运会上，1500米自由泳冠军格兰特·哈克特身上拔火罐留下的红印，就吸引了全世界关注的目光。在去年的东京奥运会上，运动员身上的拔罐印再次引发热议，在全球范围内“圈粉”无数。中医药被奥运名将“带火”，已成为一种现象。

在中国办奥运，更是展现中医药魅力的良机。设置中医药展示空间、体验馆，是本届冬奥会的一项特别安排，这也是首次在世界级赛事中集中展示中医药文化，让参与者受到了中医药文化的熏陶，感受到这一瑰宝的巨大魅力。

中医药既具有科学的理论体系，也能产生理想的诊疗效果，一旦接触和了解，外国人也能深深地爱上中医药，这是中医药在奥运会上广受追捧的重要原因。运动员喜欢中医药，还因为中医药在运动医学尤其是运动导致的肌肉、关节损伤等方面的诊疗，具有十分独特的效果。不少运动员长期受到伤痛的困扰，有些运动员不得不因为伤痛提前结束运动生涯，但中医药减缓和治愈了他们的伤痛，间接提高了他们的比赛成绩，甚至延长了他们的运动生涯，他们追捧中医药，是中医药本应得到的礼遇。

奥运会是规模最大、水平最高、影响最广的综合性体育赛事，奥运冠军等体育明星的喜好与生活习惯被大众广泛效仿，具有很强的影响力和感召力。让奥运会成为展现中医药魅力的大舞台，中医药借奥运会之力发挥促进文明交流互鉴的作用，可以收到事半功倍之效。

中医药的优势与魅力，不仅仅体现在运动医学方面。为运动员提供中医保健服务和运动伤诊疗，是中医药的一项基本功用，中医药“治未病”、疾病整体观、辨证施治等理念，在疾病全过程干预尤其是预防和康复等环节，均可发挥出独特的优势。

因此，在运动医学方面展现出中医药的巨大魅力之后，更需思考如何开发和展现出中医药的更大潜力和魅力，使中医药的其他诸多优势在奥运会也受到广泛关注与青睐，让中医药借助体育之力，更加全面顺畅地走向世界，为增进各国人民福祉作出积极贡献。（秋实）