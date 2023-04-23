如何从根源防治肠癌？专家详解

日前，北京医院消化内科主任许乐做客“人民好医生”推出的名医直播访谈。许乐就近期的热点话题“肠癌源头的防控”相关内容与网友进行了分享。

在访谈中，许乐从肠癌发生机制、肠息肉为何会再生、大便恶臭的根本原因、如何判断自己肠道菌群正常否、如何补充酪酸等多个方面进行了剖析，深入浅出的讲解让网友对肠道微生态知识有了深刻的了解。

息肉再生复发的诱因在于肠道内环境尚未改变

许乐谈到，结肠癌是由息肉恶变而来。他提倡40岁以上人群要尽可能开展肠道检查，提防息肉再生。若息肉钳除后，再复发是由于肠道内环境没有改变，息肉再生的诱因依旧存在，会为肠癌的发生埋下隐患。

他介绍，可通过便臭、便秘、慢性腹泻、腹痛等表征判断自己的肠道内环境是否正常。其中，大便恶臭是肠道菌群严重失调的显著标志。“如腐胺、氨、吲哚、硫化氢、粪臭素、细胞膨胀致死毒素等，不仅导致了大便臭不可闻，更为严重的是造成了粘膜炎症、息肉丛生，乃至恶变为肠癌。”许乐说，“要开展源头性防控，不仅要切除息肉，更要通过改变肠道内环境，消除诱发息肉产生的根源。”

改变肠道内环境一定要从重视肠粘膜再生修复开始

如何改变肠道内环境？许乐介绍，一定要从重视肠粘膜再生修复开始。肠粘膜担负着人体吸收水分和营养物质的重任。当肠粘膜长期处于“饥饿”状态或者产生破损时，肠道炎症就随之而来。许乐谈到，肠粘膜的所需要的并非是氨基酸、葡萄糖，而是一种特殊的营养物质酪酸。酪酸能够快速修复受损的肠粘膜，消除炎症，恢复肠功能。

最后，许乐提醒广大患者，通便常用的番泻叶、大黄、芦荟、何首乌等植物，含有蒽醌成分，可以刺激肠道分泌粘液起到通便的作用，但是长期饮用含蒽醌的通便产品，反复刺激肠道，不仅会使肠道蠕动功能减弱，甚至会造成肠道黑变病。许乐建议，广大便秘患者停用含蒽醌的番泻叶、芦荟等通便产品，改用能恢复肠功能、促进肠道正常蠕动、富含膳食纤维和益生菌的产品,远离肠道黑变病、肠息肉及肠癌。