食用色素可能与肠道炎症相关

科技日报讯 （记者张梦然）《自然·通讯》杂志近日的一项健康研究显示，长期摄入常见食用色素诱惑红会使小鼠出现轻微肠道炎症，并会增加炎症性肠病实验模型对炎症的易感性。研究结果提示有必要进一步研究食品添加剂对健康的长期影响。

许多食品和饮料含有能提升保质期、口感、色泽和外观的添加剂。一些食品添加剂已被证明会破坏动物模型的肠道健康，导致结肠炎（一种肠道炎症）。诱惑红是一种合成的红色食用色素，被用于一些早餐谷物、饮料和蜜饯中。

加拿大麦克马斯特大学研究人员发现，长期摄入（14周）含有食用色素诱惑红的饮食（色素含量与一些人类食品的含量相当），会使一组小鼠出现轻微的肠道炎症。研究人员还发现，长期摄入诱惑红（连续12周）会增加炎症性肠病实验小鼠模型出现结肠炎的概率。研究团队指出，研究使用的饮食每天都含有固定量的诱惑红，而且持续时间较长，这对于偶尔食用含有诱惑红食品或饮料的人群来说不具有代表性。

重要的是，间歇性地摄入含诱惑红饮食12周的小鼠并没有出现肠道炎症或结肠炎。研究人员表示，摄入诱惑红会提高血清素水平，导致肠道炎症。血清素是大肠内传递信号的一种化学物质。他们强调，仍需开展进一步研究搞清楚其他食用色素对肠道炎症的影响，以及在人体中是否也存在类似影响。