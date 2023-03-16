新型口服给药系统重塑炎症性肠病患者肠道微环境

科技日报讯 （记者陈曦 通讯员焦德芳 史森方）炎症性肠病是一类广泛发生于全球范围内的慢性疾病，治疗失败率较高，侵害着数百万人的健康。3月14日科技日报记者获悉，天津大学药学院李楠副教授课题组与捷克共和国孟德尔大学沃伊特·亚当教授合作，成功设计出一种新型口服给药系统，可吸附肠道里的有害气体硫化氢，重塑肠道微环境，从而提高炎症性肠病的治疗效果。相关研究成果发表在国际期刊《先进材料》上。

据介绍，炎症性肠病的病因与肠道微环境紊乱密切相关，主要包括肠黏膜减少、肠上皮细胞破坏和紧密连接蛋白丢失等。目前，人们可以用传统干预措施，如手术和抗炎药物治疗炎症性肠病，但这些治疗方法存在效率低、复发率高和并发症多等弊端。

李楠课题组独辟蹊径，采用“清除肠道有害物来调节肠道微环境”的治疗策略，建立了一套新型口服给药系统。其原理为：以酯化的醋酸羟丙甲纤维素为肠衣材料，为多功能纳米平台撑起“保护伞”，帮助给药探针越过强酸性胃液，从而使其完好地进入弱碱性的肠道并进行释放。

“炎症性肠病的前沿治疗手段，目前主要集中在消除肠道致病活性氧和降低促炎因子等，而我们这项研究首次将环境领域的‘有害气体吸附’概念应用到疾病治疗中。”李楠介绍，给药系统采用了多孔结构的有机金属框架材料，这种材料原本应用于工业中吸附有害气体硫化氢。此次联合团队用这种材料吸附肠道里的有害气体硫化氢，从而重塑肠道微环境。

经动物实验证明，这种新型口服给药系统体现了显著的治疗效果，能够进行黏膜恢复、上皮完整性恢复，防止肠道屏障损伤和微生物菌群失调，从而让肠道恢复健康的微环境——相较于传统药物，该治疗手段更好地缓解了肠道炎症。

李楠表示：“后期，科研人员可依此探索更多疾病治疗靶点，开发更高效、功能更巧妙的药物制剂。”