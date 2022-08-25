直播预告：如何打赢胃肠肿瘤“扫雷战”？专家为您释疑解惑

胃肠道肿瘤是常见的恶性肿瘤，但它们并不是不治之症。依靠现在的医学技术，早期诊治可使患者5年生存率达到可观的数值。因此，胃肠道肿瘤的早期发现、正确诊断和及时治疗显得尤为重要。那么，该如何打赢胃肠肿瘤“扫雷战”，科学应对胃肠肿瘤？

8月25日14:00，北京大学肿瘤医院胃肠肿瘤中心副主任医师徐凯将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端《青年医“声”》直播间，和大家分享胃肠肿瘤的相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

徐凯，北京大学肿瘤医院胃肠肿瘤中心四病区副主任医师，北京大学肿瘤学博士，中国研究型医院学会微创外科专业委员会委员，中国研究型医院学会消化道肿瘤专业委员会委员，国际胃癌协会（IGCA）会员，中国临床肿瘤学会（CSCO）会员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。