专家：做好自我健康管理 四点预防肺癌

今年4月15日到4月21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。今年宣传周的主题是“CACA，你知我知”。在肿瘤宣传周期间，中南大学湘雅医院首席专家、呼吸内科教授、一级主任医师胡成平做客人民好医生直播间，就肺癌防治的话题与广大网友进行交流。胡成平认为，从临床工作中来说，要让肺癌的治疗效果更好一些，需要把治疗的关口前移，治疗不如预防。预防要做好以下四点。

戒烟并避免二手烟伤害

“对于肺癌而言，第一个危险因素就是吸烟。因此，在肺癌预防中，戒烟应该排在第一位。”胡成平建议，在戒烟的同时，还要强调二手烟或者被动吸烟的危害。这里的“烟”不单指卷烟，也包括电子烟，它们都属于有害物。

重视家里的“小环境”

胡成平认为，对于每个家庭的“小环境”，我们要给予足够的重视。胡成平建议，一般家庭中，女性在厨房中的时间比较长。厨房中存在各种油烟暴露的风险，这种环境与女性腺癌有直接关系。因此，在做饭的过程中一定要注意科学使用抽烟机，把油烟及时排出，在烹饪过程中尽量做好防护，减少煎炒炸等容易产生大量油烟的操作。

有家族史的人群要格外注意预防

胡成平提醒，如果一个家族中爷爷是肺癌，爸爸也是肺癌，或者母亲有乳腺癌，那么这个家族就是肿瘤高发家族。在这种情况下，一定要在预防措施上格外注意。有家族史的人抽烟面临的风险要远高于没有家族史的人。胡成平表示，虽然我们无法选择遗传背景，但是我们在了解自己的家族史之后，可以注意影响激发遗传病的因素，尽可能避免，降低自己的患病风险。

锻炼身体增强抗病能力

良好的生活习惯是健康的基础。多参加体育运动，保持健身习惯，可以提高自身抵抗疾病的能力，使我们少得呼吸系统疾病。如果因为职业原因，比如煤矿工人等，要做好防护，以免得了矽肺。矽肺、慢阻肺、哮喘，哮喘发展成慢阻肺，支气管扩张、结核，都是容易导致发展肺癌的高危因素。总之，在日常生活和工作中，要尽可能地让自己的呼吸系统和肺部保持健康状态。

除了以上四个方面，胡成平还建议做好早期筛查工作。现在很多体检机构已经把胸部X线检查转换成胸部低剂量螺旋CT，高危人群可以选择从40岁开始每年做CT进行筛查；如果不吸烟也没有家族史，不属于高危人群，则可以50岁开始进行CT筛查。

“总之，大家一定要有健康常识，认识到体检的重要性。一旦发现疾病也不要走极端或过度紧张，及时就医，做好自我健康管理就可以提高自己的生活质量。”胡成平表示。