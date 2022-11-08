“首届胸科创新大会”在北京举行

本报北京电 （记者熊建）小细胞肺癌治疗发展如何？非小细胞肺癌免疫治疗现状怎样？尘肺病的定位与发展将会怎样？在日前由北京胸科医院与人民卫生出版社共同主办的“首届胸科创新大会”上，来自全国几百家医疗机构、防治机构、研究机构的胸部疾病领域专家，围绕相关话题，进行了精彩的探讨和分享。

“医学技术要创新，医疗服务模式也要创新，医院管理更要创新。”北京胸科医院党委书记潘军华表示，“首届胸科创新大会”主题是“聚焦胸部疾病、推动协同创新”，旨在促进医疗行业科技前沿交流，提升创新转化及资源共享，共同推进健康中国建设。

近年来，北京胸科医院充分利用医院的医疗和科技资源，建立了“三库三平台”，即北京胸科医院生物样本库、临床科研数据库、医学影像数据库和全国多中心临床试验平台、大型科研设备共享平台、产品推广应用平台；同时，联合企业、科研院所、社会机构成立了医研企科技协同创新转化中心，有效推进医疗科技的协同创新产业生态圈建设，最终形成“需求+科研+孵化+推广+迭代”全生命周期的科研创新成果转化培育过程，实现从实验室到上市的一站全程服务，为相关生物医药企业落户通州运河商务区提供技术支持，助力北京城市副中心生物医药产业发展。