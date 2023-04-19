北京进入今年第二个飞絮高发期 如何有效防过敏？

4月18日，北京市园林绿化局联合北京市气象局发布了杨柳飞絮第二个高发期预报。北京今年第二个飞絮高发时段为4月18日至5月7日，持续时间约20天。杨柳絮过敏会引起打喷嚏、流鼻涕、皮肤瘙痒等症状。如何有效预防飞絮过敏？如何应对飞絮带来的不适？就此人民网记者采访了天津市第一中心医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师王巍。

外出选对时间

飞絮一般中午最多，敏感人群尽量避开这个时间段外出，即便要外出，也要在杨柳絮比较少的时候，如早晨、夜晚、雨后。室内通风要关好纱窗，注意室内卫生，湿式清扫，必要时开启空气净化器。

飞絮飘入眼睛不要揉

敏感人群要远离杨柳絮等过敏原，减少外出。如果必须外出可佩戴太阳镜。飞絮飘入眼睛，不要用手揉，这样会擦伤眼结膜。如果异物较小，刺激不大，反射性流泪会把它排出；如果流泪没办法解决，要保证在无菌的前提下，请他人把上下眼睑翻开，寻找异物，用消毒棉签轻轻将异物擦出；如果飞絮进入眼睛深层，建议及时去医院请医生处理。

飞絮导致皮肤瘙痒不要挠

春天也是皮肤过敏的高发季节。皮肤沾上杨柳絮后，要及时清除，最好用温水清洗，有助预防过敏或减轻过敏症状。如果皮肤瘙痒、红斑、丘疹等症状严重，要及时就医。杨柳絮导致皮肤瘙痒，挠皮肤的做法不可取。使劲挠皮肤只是产生了一些痛觉来遮盖瘙痒，痛感消失后往往不能止痒，如果皮肤被挠伤还容易感染。除了在医生的指导下用止痒药外，还有两个小窍门：痒的时候轻轻拍打，因为垂直的力量对皮肤没有损伤；或者冷敷，这样可以降低皮肤对刺激的“记忆”。

外出戴口罩 每日冲洗鼻腔

飞絮细小，易被吸入鼻腔，引起鼻塞、鼻涩、流鼻涕、打喷嚏等症状，严重的甚至引发呼吸困难、上呼吸道感染症状。同时，过敏性鼻炎者，或杨柳絮敏感的人群，可以每日用生理盐水冲洗鼻腔2至3次。鼻腔冲洗可有效清除鼻腔内的炎性分泌物、刺激物和过敏原等，减轻鼻黏膜水肿。冲洗时动作要轻柔，避免过大压力对鼻黏膜或耳朵造成伤害，同时用口呼吸，不要憋气不呼吸。冲洗完成后，不要立刻出门或睡觉，可做几次弯腰低头的动作，尽量将滞留在鼻腔的生理盐水控出。