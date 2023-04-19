争当“最美基层好医生” 做好百姓健康“守门人”

基层医生是构筑全民健康的基础力量。不久前，中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》提出，提升卫生健康人才能力。发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。

“看着患者逐渐好转，自己也开心，就像是小孩子考试得了满分一样。”

“作为基层医生，我感觉自己肩上的担子和责任还是挺重的。”

“医路漫漫，不忘初心，我要继续提高自己医疗技术水平，为父老乡亲提供更好的医疗服务。”

在近日举行的2022年度“最美基层好医生”推荐展示活动总结会上，部分基层医务工作者代表的朴实话语，折射出百姓健康“守门人”的责任和担当。

为加强医疗服务体系和全科医生队伍建设，人民健康连续四年举办了“最美基层好医生”推荐展示活动。自活动开展以来，人民健康组织多个团队深入全国的多个地区，实地了解基层医疗卫生状况，也发掘出一批基层医务工作者典型。在2022年度“最美基层好医生”推荐展示活动中，通过医生自荐、医生所在单位推荐、市级 (含) 以上媒体推荐的方式，经过了报名征集、材料初筛、网络展示、专家审议等环节，共推荐展示100名基层医务工作者，在活动总结会上，这些基层医生代表讲述了他们的从医故事。

“我从医快二十年了。近二十年的从医经历告诉我，大部分患者都是由于长期劳累形成的疾病。”李闯是一名来自福建厦门的基层医生，作为基层医生代表，他认为，在基层由于很多患者因为经济以及其他方面的原因未能得到较好的医疗帮助，导致“小病变成大病，大病变成难病”。“我要进一步深入学习，提高自身医疗水平与能力，帮助基层患者花更少的钱，用更少的时间来治疗疾病，缓解痛苦。”他说。

湖北省钟祥市蔡台村卫生室蔡祥是此次入围的基层医生代表之一，他在日常工作中，经常接诊因为中风以及其他疾病原因导致瘫痪、无法直立行走的患者。每次看到这样的患者，都让蔡祥感到医者责任的重大，他总会想方设法，通过针灸、药物等多种手段，减轻患者痛苦，帮助患者提高生活质量。“看着患者逐渐好转，自己也开心，就像是小孩子考试得了满分一样，很有成就感，希望未来通过自己的努力，为基层患者提供更好的医疗服务。”他说。

来自山东省日照市城阳医院东大街二街卫生室的王国全，一家四代都是医生。“我爷爷就是医生，我父亲从小就跟着我爷爷学习中医知识，在耳濡目染的家庭环境下，我和我儿子都选择了医生这一职业。”王国全介绍，腰椎间盘突出、膝关节疼痛是当地较为常见的疾病，针对基层群众面临的健康问题，他通过运用自己学习到的中医知识，采取中药敷贴的方式为患者进行治疗，帮助患者缓解痛苦。王国全表示：“十分高兴此次能够入围，我要继续再接再厉，传承父辈优良传统，为基层群众提供更多、更好的服务。”

此次入围的百名“最美基层好医生”，只是基层医务工作者的代表。在基层医疗卫生事业发展和建设中，基层医生扎根一线，成为一方百姓的健康“守门人”。为挖掘更多基层医生故事，展示更多基层医生风采，活动现场启动了2023年度“最美基层好医生”推荐展示活动，旨在促进基层医疗服务体系和全科医生队伍建设，助力营造尊医重卫的良好氛围。