2022年度“最美基层好医生”推荐展示活动总结会在京举办

“健康中国建设，需要基层医生，也需要医生背后的‘好医生’”。4月9日，由人民健康主办，好医生集团、好医生清宫药业公益支持的2022年度“最美基层好医生”推荐展示活动总结会在北京举办。

“基层医生要牢记使命，切实把人民群众健康放在第一位，让群众有依靠，做老百姓放心的好医生。”中国医师协会乡村医生分会会长巩西启在致辞中说，基层医疗卫生人员是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，也是促进基层医疗卫生事业发展，保障乡镇居民医疗、预防、保健的重要力量。当前，我国基层医疗卫生区域发展不均衡，服务能力仍有待提升，近年来，多项政策文件也在进一步支持基层医疗卫生发展，完善基层医生队伍体系建设。

基层医生是构筑“全民健康”的基础力量，国家卫生健康委基层卫生健康司家庭医生处处长徐玮介绍，近年来，国家多项政策文件聚焦基层卫生健康工作，从医疗服务能力、人才队伍建设等多个方面着力补足基层医疗卫生服务短板。“最美基层好医生”推荐展示活动通过传播基层医生故事，让越来越多默默无闻的优秀基层医生从幕后走到台前，不仅有利于树立良好医德风尚，促进医患关系和谐，也有利于激励广大基层医务人员修医德、行仁术。

“希望‘最美基层好医生’代表进一步发挥模范作用，努力提高医德医风水平、增强医疗卫生服务能力，当好周围人的榜样，带动基层医疗卫生人员整体水平再上新台阶。”徐玮说。

“一直以来，扎根基层的医疗工作者默默付出，守护基层群众健康，他们值得被表彰，也需要被看见。”中国医师协会乡村医生分会副会长、好医生集团董事长耿福能介绍，“最美基层好医生”推荐展示活动已连续举办四届，活动旨在弘扬基层医生的坚守与奉献精神，展现新时代基层医生的使命与担当，充分发挥优秀基层医生模范带头作用，促进基层医疗卫生事业的进一步发展。希望未来能有更多医生参与到基层卫生事业建设中，为基层群众健康保驾护航。

2022年度“最美基层好医生”推荐展示活动于2022年5月启动。活动候选人由医生自荐、医生所在单位推荐、市级 (含) 以上媒体推荐，经报名征集、材料初筛、网络展示、专家评议等环节，共推荐展示 100名基层医务工作者。在总结会活动现场揭晓了2022年度“最美基层好医生”推荐展示活动入围案例名单，并启动了2023年度“最美基层好医生”推荐展示活动。

“我会继续努力提高我的医疗技术水平，为家乡的父老乡亲提供更好的医疗服务，为基层医疗卫生服务发展贡献我自己的力量。”“未来我要继续不断地学习，总结经验，不仅要帮助基层老百姓缓解疾病带来的痛苦，也希望能减轻他们的经济负担，为他们的健康保驾护航。”现场入围的基层医生代表提到。