4个简易拉筋动作 改善职场久坐不适

随着健康意识的提高，越来越多的人开始注重中医养生。现在正值春季，应该如何科学养生？在本期《1分钟养生课》上，中国中医科学院西苑医院康复医学科副主任医师曹昺焱表示，中医历来有春季养筋的说法，并推荐四种拉筋方法。

“很多人在上班时长期坐在办公桌前，持续时间达8个小时及以上，回家后，可能还会刷手机或者加班，继续长时间保持坐姿，这对于筋非常不友好。”曹昺焱说。

曹昺焱表示，在脾、脉、肉、筋、骨五体中，筋最需要养护。筋养护得好，有“筋长一寸、寿延十年”的说法；筋养护得不好，人体会频繁地感受到筋短，即柔韧性变差。

那么，是否有简单易行的拉筋方法？曹昺焱进行了示范。

以颈部的拉筋为例，选取坐位或者卧位比较安全。以左侧为例，左手绕到头的右侧，使头向左倾斜30-45°，保持右侧颈部有轻微拉筋感，保持10-15秒钟，每天2-3次；也可以两手交叉扣在头后，使头向前倾斜15°，保持头微微向后顶，与手对抗，使颈部后部的肌肉有轻微拉筋感，保持10-15秒钟，每天2-3次。

大腿后侧和腰部的拉筋，首先腿屈曲，然后两手交叉扣在膝盖上，使大腿向胸腹部的方向靠拢。保持轻微拉筋感，保持10-15秒钟，每天2-3次。

大腿前部肌肉拉筋，以左侧为例，首先左膝关节屈曲，使脚后跟向臀部方向靠拢，用左手使脚跟进一步向臀部的方向靠拢，并使大腿前部肌肉有轻微拉筋感，保持10-15秒钟，每天2-3次。