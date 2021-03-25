挑战“漫画腰”容易伤腰 专家：易造成胸腰段损伤

最近，短视频平台流行起一种名为“漫画腰”的挑战活动。挑战者将大腿平放在椅子上、上半身贴地、腰部向后折叠近90度，以此来展现身体的柔韧度，不少年轻女性争相挑战和模仿。但专家表示，在未经专业指导的情况下贸然去做这样的动作，易造成胸腰段损伤和肌肉拉伤。

“漫画腰挑战”一词，近来在网上的热度持续不减。这项挑战起源于一幅漫画，漫画中的女性角色将大腿平放在椅子上，上半身趴在地上，腰部向后弯折近90度，几乎垂直于地面。由于这一动作展现了女性的柔韧度、身体曲线和腰部的纤细，迅速在短视频平台走红。多位明星参与了此项挑战，也引得多人效仿，并拍成视频和照片发布在网上。其中，竟还有怀孕6个多月的孕妇也挺着肚子进行了挑战。

不过，由于这一动作具有一定难度，并非人人都能轻松驾驭。有尝试过的人表示“这个动作还是很费腰的”。

专家说法

中国康复研究中心脊椎外科医生吕振表示，这种“漫画腰”的动作对人的胸椎和胸腰段的力量和柔韧度要求比较高。从网上可以看到，很多模仿这一动作的人胸部是弓着的，贴不到地上。正常人的胸腰段是直的，但这一动作要使其后突，这是违反人体自然规律的。只有经过长时间训练，有一定训练基础的人才能做到。如果未经专业指导，易造成胸腰段损伤、肌肉拉伤等。

“大部分人做这个动作的目的是为了炫耀，而不是为了锻炼身体。”吕振建议，普通人不要盲目跟风尝试，尤其是上了岁数的人，或是患有胸椎退变、椎间盘突出的人。（记者 褚英硕）