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四条小妙招养护颈肩

2020年04月28日08:44 来源：北京日报

　　 长时间看手机、电脑，颈椎就会出现疲劳。天津体育学院带来一套颈椎保健动作，仅需4个小练习，便可帮助大家提升颈椎部位稳定性，激活颈部深层小肌群，缓解和减轻肩颈的疲劳或疼痛感。

　　 动作一

　　 俯卧在地面或床上，头、颈部悬空，保持头颈正直，下颚内收，同时头向前伸，保持静止姿势30秒，这一动作可以激活颈部深层伸肌。

　　 动作二

　　 俯卧在地面上，头、颈部悬空，两臂屈肘，保持头颈部位不动，然后肩胛骨部位做内收动作，重复8至12次。注意，动作要缓慢，配合呼吸练习，肩胛骨带动双臂向上发力时呼气，这个动作将有效激活肩部肌群。

　　 动作三

　　 身体侧卧于地面，身体呈一条直线，头、颈部悬空保持不动，保持静止姿势30秒后，换一侧重复该动作。这一动作可以激活颈部深层侧屈肌群。

　　 动作四

　　 身体侧卧姿，保持头、颈部不动，外侧手臂经体侧上举至头顶，然后回到初始位，练习8至12次。注意，肩胛骨做回旋动作时要保持缓慢，配合呼吸练习，充分激活肩部肌群。然后换另一侧，重复练习。

　　 以上练习均可重复进行3至5组，要依个人情况适度练习。(卓然)

(责编：许心怡、许晓华)


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