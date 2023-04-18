直播预告：别误把肠癌当痔疮 专家教你及早“揪出”它

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。为了提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌、抗癌的良好氛围，帮助大家正确认识各种肿瘤疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端联合北京大学第三医院医院推出“全国肿瘤防治宣传周”系列直播节目，教大家远离肿瘤困扰。

肠道是人体重要的消化器官。近年来，越来越多的人患有肠癌，且发病呈现年轻化趋势。4月18日14:00，“人民好医生”客户端将特邀北京大学第三医院普通外科副主任孙涛做客直播间，为广大网友科普肠癌治疗的相关知识。

专家简介

孙涛，主任医师、北京大学第三医院普通外科副主任、中国临床肿瘤学会（CSCO）胃肠间质瘤专家委员会委员、中国医促会结直肠癌肝转移治疗专业委员会委员、中国医促会胃肠外科专业委员会委员、北京医师协会外科分会结直肠学组委员、北京抗癌学会大肠癌专业委员会委员、北京市肿瘤治疗质控和改进中心胃癌质控专家委员会常委、北京医师协会外科分会肿瘤分会青年委员、北京医学会临床流行病学和循证医学分会循证实践与循证指南学组委员等。

如何收看直播：

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