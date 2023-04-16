药品网售要做好监管文章

近日，国家药品监督管理局公布4起药品网络销售典型案例，包括美团外卖平台网店销售未取得批准证明文件药品案、京东商城网店销售医疗机构制剂案、小红书平台网店无证销售药品案、拼多多商城网店无证销售药品案。

无证卖药、卖无证药，这些违法违规行为，危害公众用药安全。当前，药品网络销售已成为快速发展的新业态，是提升群众用药可及性的重要手段。面对快速发展的新业态，国家及时跟进出台监管法规，《药品网络销售监督管理办法》已于2022年12月1日起正式实施。相关责任部门要坚持人民至上、生命至上，积极做好药品网络销售监管这篇系统治理、综合治理的大文章。

做好药品网售监管文章，需凝聚多方力量。从政府监管部门来说，坚持安全与发展并重应成为一条主线，既不能放任自流、放松风险管控，也不能把药品网售管“死”、影响行业发展和群众购药便利性。目前，药监部门正探索“以网管网”“以快制快”的监管措施，构建完善药品网络销售制度体系，严查质量安全风险，严惩违法违规行为，这些促进药品网络销售规范健康发展的举措值得点赞。

从平台企业角度，药品网络销售第三方平台企业应严格落实好审核管理责任。平台企业是实现药品网络销售规范健康发展的关键一环，要提高思想认识，严守药品安全底线，始终把保障药品安全与维护人民群众生命健康放在首位，把红线意识贯穿于销售服务全过程。要坚决贯彻落实法规要求，切实履行平台主体责任，严格对平台入驻企业的管理，监测平台内经营企业违法违规行为，及时采取措施消除风险，并向所在地监管部门报告。

药品网络销售企业应按照法规要求加强内部管理，加强人员培训，完善企业管理制度，持续合规经营。在督促网店合规发展的任务中，相关行业协会还可以充分发挥桥梁纽带作用，加强行业自律，促进社会共治，共建药品网络销售产业健康生态，共创药品网络销售监管新格局。

总之，切实保障人民群众网络购药安全，需要多方努力，严厉打击药品网络销售违法违规行为，确保药品全过程质量安全。