直播预告：结直肠癌发现就是中晚期？专家教你应对方法

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。很多人都有痔疮问题，因此大便带点血，常常会被大家忽略。然而，结直肠癌或会借助痔疮“蒙混过关”，多数的结直肠癌一发现已经是中晚期。

身体出现哪些症状时，是肠道发出的求救信号，应警惕结直肠癌？结直肠癌主要有哪些治疗手段？4月15日20:00，中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科主任、中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会主任委员、中国抗癌协会大肠癌专业委员会主任委员王锡山将做客“人民好医生”客户端，围绕结直肠癌相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

王锡山，教授、主任医师、博士研究生导师、中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科主任、中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会主任委员、中国抗癌协会大肠癌专业委员会主任委员、中国医师协会第四届理事会常务理事、国际NOSES联盟主席、中国NOSES联盟主席、《中华结直肠疾病电子杂志》主编等。

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