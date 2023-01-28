日前，记者采访了中山大学原常务副校长、中山大学附属第六医院终身荣誉院长、前海人寿广州总医院名誉院长汪建平教授，68岁的他刚刚完成一台多次手术后的复杂结直肠手术，依然神采奕奕。作为胃肠外科专家，他深耕胃肠外科领域40余年，一直坚持在临床第一线查房、教学、会诊、手术，对结直肠癌的临床诊治有深入研究。

“患者的需要就是冲锋的号角。”去年12月10日，汪建平感染新冠病毒，尽管低烧咳嗽，但一个月来，他没有休息过一天，一直坚守在一线，坚持“让患者获益”的第一准则，以实际行动帮助患者脱离危难，传递温暖与力量。

世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）公布的数据显示，结直肠癌在我国发病率呈现迅猛增长态势，每年新发人数达55万。一旦出现临床症状，被确诊时多数都是中晚期，患者因此也失去了最佳治疗时机。“作为医生，我们要从人群筛查入手，才可以尽早诊断，尽早治疗，让患者受益。”他强调，结直肠癌防控关口需要前移，结直肠腺瘤发展成癌，这个过程很漫长，一般需要10年到15年，在这期间如果筛查出来并进行阻断，就不会发展成癌了。“我们建议40岁后大家要做一次肠镜，做完以后如果什么事都没有，5年后再做。如果不愿意做肠镜，觉得肠镜太复杂，也可以做粪便基因检测。”汪建平说。

“一切要为患者着想。”他表示，我国很多年以前就开始了肿瘤的早筛、早查、早治，尤其是肺癌、结直肠癌、乳腺癌、宫颈癌四大肿瘤，很容易发现，并且治愈率很高。所以他呼吁，大家要积极响应政府号召，听从医生医嘱，积极参与肿瘤早筛早查，不仅有利于自己的健康，也可以更好地创造社会效益，造福整个社会。

早在2007年，在汪建平的带领下，中山大学就接管广州市工人医院，成立中山大学附属第六医院（胃肠肛门医院），汪建平任首任院长。在5年内，他将医院规模从接管时的246张床位、床位使用率40%左右的市级医院，发展成为1400张床位、床位使用率几乎100%的国内胃肠专科医院龙头。其中，胃肠肛门外科更是国内一流特色专科，直肠癌保肛术、保护性功能居全国领先水平，直肠癌保肛率近90%。汪建平说：“医院通过努力，让更优质的医疗技术惠及更多老百姓，这不仅是一种荣誉，更是一种责任。”（本报记者 吴春燕 唐一歌）