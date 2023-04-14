进一步推进国家医学中心和区域医疗中心建设

本报北京4月13日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委今天召开新闻发布会，介绍优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长胡强强介绍，我国将进一步推进国家医学中心和区域医疗中心建设，引领行业发展；增强农村卫生服务能力，兜住兜牢底线；全面加强基层卫生健康管理，提升服务水平；强化医疗质量管理和专科建设，增加优质服务供给。通过一系列举措，推动医疗服务重心下移、资源下沉，更好满足人民群众看病就医需求。

国家卫健委医政司副司长李大川说，党中央、国务院高度重视国家医学中心和国家区域医疗中心设置和建设工作。截至目前，我国已设置13个专业类别国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心。同时，在医疗资源薄弱的地区分四批批复了76个国家区域医疗中心建设项目。经过多年努力，国家医学中心和国家区域医疗中心调动聚合地方政府、高等院校、科研机构等多方面力量，深入开展核心技术攻关，着力解决影响人民健康的长期性、全局性医学问题，产出了一批具有开创性的临床研究成果，仅2022年“双中心”就开展国际、国内首创和领先技术372项。国家区域医疗中心建设项目实施以来，有1400余项诊疗技术平移至输入省份，填补了300多项省域医疗技术空白，相关省份跨省就医人数明显下降。

李大川说，长期以来，国家卫健委通过开展三级医院对口帮扶县级医院、“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县人民医院等工作，引导城市优质资源下沉，持续提升县级医院综合能力。截至2022年底，87.7%的县医院达到了二级医院能力，45.6%的县医院达到了三级医院能力，全国县医院医疗服务能力和管理能力进一步提升。

县医院是县级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带。国家卫健委将持续推动县医院综合能力，推动城市优质医疗资源更好地向县域下沉，不断满足县域居民基本医疗服务需求。力争到2025年，对于常住人口超过5万人的县，至少有1所县级医院达到二级医院医疗服务能力，力争达到二级甲等医院医疗服务能力。对于常住人口不足5万人的县，力争有1所县级医院达到二级医院医疗服务能力，或者通过城市三级医院对口帮扶、托管、医联体建设、远程医疗服务等多种方式，满足县域居民基本医疗卫生需求，为实现一般病在市县解决打下坚实基础。

国家心血管病中心副主任、中国医学科学院阜外医院副院长李志远说，国家区域医疗中心建设重点在于发挥国家区域医疗中心的辐射引领作用，带动基层防病治病能力提升。阜外医院作为“国家队”，积极发挥国家医学中心和区域医疗中心作用，推动优质医疗资源扩容下沉。一是同时支持三家区域医疗中心建设，探索建立了云南省阜外心血管病医院、阜外华中心血管病医院和中国医学科学院阜外医院深圳医院，实现了总院学科体系、医疗质控体系、运营管理模式向区域医疗中心的整体平移。二是面向市、县基层医院，开展专科技术协作及医联体建设。以技术培训为抓手，重点抓好人才团队培养与技术普及。三是面向社区卫生服务中心、乡镇卫生院，以国家级政府委托项目为抓手，提升基层诊疗能力。例如，将“互联网+智慧医疗”作为医疗资源配置的突破手段，将大医院、大专家的诊疗经验做成基层医生学得会、用得上的智能辅助工具，辅助与培训基层医生，以提高基层服务能力。

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 12 版）