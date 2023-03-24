加快县域优质医疗卫生资源扩容（民生观）

持续提升县域医疗卫生服务能力，让医疗资源沉得下去、医疗人才留得下来，群众能就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务，收获稳稳的幸福

习近平总书记在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时指出：“持续加强公共卫生、疾病防控、医疗服务体系建设。”今年的《政府工作报告》提出，“持续提升县域医疗卫生服务能力”。

最近，为切实提高县域医疗卫生服务能力、完善乡村医疗卫生体系，中办、国办印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，要求把乡村医疗卫生工作摆在乡村振兴的重要位置，以基层为重点，加快县域优质医疗卫生资源扩容和均衡布局；国家卫健委等部门联合印发《关于做好县域巡回医疗和派驻服务工作的指导意见》，提出因地制宜规范村级巡诊（巡回医疗）服务和面向乡村两级做好派驻服务等工作要求……一系列政策的密集出台，为维护人民健康提供了有力保障。

县域医共体数量超过4000个，县域内常见病、多发病的就诊率超过90%……经过多年努力，我国基层医疗卫生服务体系持续完善，不少地区农民群众实现了“小病不出村，大病不出县”。但也应看到，一些地方的县域医疗卫生服务水平与居民需求相比还存在一定差距。要持续提升县域医疗卫生服务水平，仍需多措并举，综合施策，进一步探索和努力。

要进一步统筹县域医疗卫生资源配置。加快构建紧密型县域医共体，健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的乡村医疗卫生服务体系，推进县域内医疗卫生服务一体化。在实际工作中，应当注重因地制宜，按照“宜乡则乡、宜村则村”的原则合理配置医疗卫生资源，提升医疗卫生机构服务辐射能力。比如，鼓励服务半径小、交通便利地区相邻行政村合建卫生室；对于不适宜单设卫生室的行政村，通过乡镇卫生院定期巡诊等方式，保障基本医疗卫生服务供给。

要多途径壮大乡村医疗卫生人才队伍。由于工作环境较差、福利待遇较低等原因，乡村医疗卫生岗位的吸引力偏弱，个别偏远地区和农村存在基层医疗卫生人才不足的问题。一方面，要创新引才用才方式，通过落实艰苦边远地区县乡医疗卫生机构公开招聘倾斜政策，有条件的地方可对招聘引进的医疗卫生人才实行县管乡用、乡聘村用，健全定期向乡村派驻医务人员工作机制等灵活的方式，扩大人才供给；另一方面，要完善收入和待遇保障机制，逐步提高薪资水平，畅通职业晋升渠道，妥善解决住房、养老等问题，为乡村医生免除后顾之忧。

持续提升县域医疗卫生服务能力，让医疗资源沉得下去、医疗人才留得下来，群众能就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务，收获稳稳的幸福。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 12 版）