国家精神疾病医学中心上海启动 脑健康研究院揭牌

中新网上海11月25日电 国家精神疾病医学中心25日在上海市精神卫生中心启动，国家精神疾病医学中心脑健康研究院也同时揭幕。东方精神医学论坛同期举行。

上海市精神卫生中心是有着近90年历史的精神专科医院，经过几代“精中人”的努力耕耘，上海市精神卫生中心已发展成为中国规模最大、业务种类最全、领衔学科最多的精神卫生机构之一。全国三级公立医院绩效考核实施4年来，上海市精神卫生中心3次名列精神专科第一。

上海申康医院发展中心主任王兴鹏对记者表示：“通过努力，上海市精神卫生中心已初步建立具有世界影响力的、与亚洲医学中心相匹配的，与公众精神心理需求相适应的国际一流的精神卫生体系。”

上海市精神卫生中心党委书记谢斌介绍：“在医院发展过程中，我们坚持将质量、创新和文化作为医院建设发展的核心，对标国内外标杆机构持续发力，打造医教研防特色品牌。”近年来，上海市精神卫生中心优化整合临床和科研资源，关注影响脑健康和心理健康的科学问题，加强临床转化研究，形成全链条基础-临床转化研究平台及临床生物样本库、脑影像数据库等平台。

国家卫健委医政司副司长李大川指出，加强精神疾病医疗服务体系建设是推进医疗服务全面高质量发展的重要任务。他希望上海市精神卫生中心持续推动优质医疗资源扩容，加强疑难病诊疗和高水平医学研究转化，不断提升重大公共卫生问题应对能力。上海交通大学副校长朱新远期待上海市精神卫生中心在国家精神疾病医学中心平台上，能够孵化和落地更多的精神疾病临床转化项目，为精准医疗和转化医学添砖加瓦。

王兴鹏强调，上海市精神卫生中心要推动医院高质量发展，加快内涵建设，强化精神医学与其他学科的交叉融合；同时，要进一步加大文化建设力度，完善全民心理健康防治体系。

当日，在国家精神疾病医学中心的启动仪式上，国家精神疾病医学中心脑健康研究院同时揭幕。国家精神疾病医学中心脑健康研究院是医院重要的科研创新支撑，集合基础、临床和转化研究资源，为有志于从事科学研究的院内外研究人员，提供基础实验平台共享、临床科研服务支撑、创新转化推动“三位一体”的支撑体系。上海交通大学医学院党委书记江帆表示，要多学科融合、协作，形成“脑计划”建设合力。

脑健康研究院的成立离不开战略咨询委员会专家们的大力支持。中国工程院院士闻玉梅和中国科学院院士蒲慕明代表战略咨询委员发言。院士们认为，相信在国家精神疾病医学中心临床及研究平台上，脑健康研究院将持续发挥平台整合优势，以医院厚实的科研底蕴，与全国同道共同推进中国脑健康研究及临床转化应用的发展，并为消除民众的偏见和歧视做出贡献，推进全民精神心理健康发展。(陈静 乔颖)