国家卫健委：公立医院发展“一院多区”促进优质医疗资源扩容

人民网北京4月13日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局有关情况举行发布会，并答记者问。

会上，有记者问，近年来，许多高水平的公立医院都发展了分院区，客观上可以给群众看病就医提供便利，但是如何避免无序扩张？国家有哪些措施规范公立医院的多院区发展？

对此，国家卫生健康委医政司副司长李大川表示，公立医院发展“一院多区”是公立医院高质量发展的重要实施路径。2022年以来，国家卫生健康委对公立医院多院区发展进行了总体部署，引导高水平的公立医院在控制单体规模的基础上，适度发展多院区，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，同时提升重大疫情救治能力。

李大川进一步介绍，在规划布局方面，国家卫生健康委指导各地综合考虑本地区的发展、群众需求和现有医疗情况等因素，统筹规划医疗资源布局，重点向医疗服务薄弱、群众医疗需求较大的地区发展分院区。同时，合理控制分院区的数量，避免重复建设和资源浪费。另外，要求各分院区要符合相应级别、类别医院的基本标准，提前做好人才的储备，保障分院区的专业技术力量，避免出现摊薄、稀释优质医疗资源问题。

在设立条件方面，在设立分院公立医院提出了相应的要求。第一，要求是三级甲等公立医院。第二，要求医院在病床使用持续超过90%这种高位运行下，平均住院日处于全国同类别医院的10%。也就是工作效率很高，但床位数量不能满足群众需求。第三，住院病人的疑难程度（CMI值）排名为所在省份同类别医院的前10%，就是医院要落实以收治疑难危重症为主的功能定位。第四，现有院区公立医院绩效考核等级连续三年要在A+以上，专科医院绩效考核等级要在A以上。最后，要求近三年来医院没有发生重大的医疗安全事件和严重的行风问题。只有符合这些条件的医院才可以设置分院区。

在功能定位方面，明确以需求为导向，因地制宜发展。在医疗资源薄弱的地区、城市新区，主要发展综合性分院区，满足当地群众基本医疗服务需求。在医疗资源有一定基础的区域，主要发展具有特色的专病、专科中心等分院区，满足群众多层次、多样化就医需求。鼓励公立医院在分院区布局优势学科群，探索以重要系统、重点器官、重大疾病为核心的中心化建设发展模式，推动学科融合发展。

在平急结合方面，强调在分院区预留可拓展空间，加强呼吸、重症、感染性疾病等科室的建设，强化标准化发热门诊、独立设置感染性疾病病区建设，在出现重大疫情时，能够迅速进行功能转换。

管理机制方面，实行一体化、同质化管理。在行政管理上，将多个院区作为一个整体，实行人、财、物的统一管理和调配。在医疗质量管理上，建立内部质量控制管理制度，统一各院区的医疗服务流程和标准，推动服务质量同质化。