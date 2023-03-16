2020年以来中央安排投资1100多亿元支持全国各级医疗卫生机构建设

人民网北京3月16日电 （记者孙红丽）3月16日，国家卫生健康委规划发展与信息化司副司长吴翔天在国家发展改革委专题新闻发布会上表示，近年来，中央和地方不断加大投入力度，着力强基层、补短板、优布局，医疗卫生服务体系不断健全，基本医疗卫生服务公平性可及性不断提升，人民健康水平持续提高。特别是2020年以来，中央安排投资1100多亿元支持全国各级医疗卫生机构建设，为疫情防控和医疗救治水平提升奠定了坚实基础。

吴翔天介绍，下一步，将继续推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高全方位全周期健康服务与保障能力。

一是加强医疗卫生服务体系建设。继续协调有关部门加大中央投资力度，安排更多资金支持医疗卫生机构基础设施建设，同时引导地方也加大投入，优化资源布局，建强以公立医疗机构为主体的三级医疗卫生服务网络。尤其是加快推进国家紧急医学救援基地、国家重大传染病防治基地等疫情防控救治相关重点项目建设。同时加强智慧医院建设，提升信息化水平，让远程医疗进一步向乡、村延伸。

二是提升重大疫情救治能力。一方面发挥国家重大传染病防治基地的辐射带动作用，完善地市级传染病救治网络，全面提高二级以上综合医院感染性疾病科和发热门诊等服务能力，加快推进医疗救援队伍建设，全面强化传染病防控能力。

另一方面加强应急医药储备管理，建立储备长效机制，完善相关药品物资储备品种和数量。同时推进建立遍及城乡的现代医药流通网络，完善人员、物资统筹调配机制，保障医疗服务平稳有序。

三是构建更加科学有序的就医秩序。科学统筹区域医疗资源，加强城市医疗集团网格化布局管理，推进紧密型县域医共体建设，明确各级医疗卫生机构在相关疾病诊疗中的职责分工、转诊标准和转诊程序，优化家庭医生签约服务，提高医疗服务效率和连续性、系统性。