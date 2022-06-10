截至去年全国共建设国家级和省级健康促进县区931个

人民网北京6月10日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来健康教育工作进展与成效有关情况。

《“十四五”国民健康规划》提出，开展健康县区建设，国家和省级健康县区比例不低于40%。

目前健康县区建设的情况如何？中国健康教育中心主任李长宁在会上介绍，截至去年，全国共建设国家级和省级健康促进县区931个，占全国县区总数近1/3。

李长宁表示，健康县区建设是推进健康中国建设、落实健康中国行动的重要抓手，也是场所健康促进的重要组成部分，其内涵是，在县区层面落实健康中国的要求，综合运用健康促进的理论和策略，针对各类的健康影响因素，统筹各方力量，形成健康的合力，提升区域健康治理水平。

李长宁还介绍，健康县区建设主要从三个方面，围绕五个领域开展工作。三个方面包括，将健康融入所有政策、健康支持性环境建设、健康素养促进。五个领域包括健康政策、健康环境、健康社会、健康服务和健康文化。这项工作是从2014年开始的，当时叫做“健康促进县区”。去年年底，健康促进县区纳入健康城市建设，调整为健康县区。通过县区的建设，积极出台有利于健康的公共政策，建设一大批健康村、健康社区、健康机关、健康学校等等这样的健康细胞，来打造有利于人们健康的生活、工作和学习的环境，健康治理水平也在不断提升。居民健康素养水平、15岁以上人群吸烟率等健康指标显著改善，人民群众获得感不断增强。

“下一步，我们将继续加强政策研究、政策引导，支持各地积极参与建设，并加强技术指导，研究制订相关的评估标准，加强重点地区的工作，同时还要进行经验总结，加强宣传。”李长宁说。