科学消费纪录片《行家来了》运动篇正式上线

3月27日，由科学消费指南“什么值得买”出品的科学消费纪录片《行家来了》第二期运动篇《身心觉醒 先动为敬》正式上线。本期《行家来了》聚焦瑜伽、跑步等大众运动，邀请5位相关“行家”分享运动经历和真知灼见，更好地为大众科学运动、科学消费提供参考与借鉴。目前，该视频已在腾讯视频和优酷平台同步播出。

《行家来了》是“什么值得买”2023年重磅推出的科学消费纪录片，每期聚焦一个行业主题，记录该领域“研究者、造物者、品鉴者、消费者”中的行家里手，以“科学消费”为底层逻辑，以“真实经验”为叙事主线，帮助观众更好的进行消费决策。此前《行家来了》已上线首期滑雪篇内容，不仅收获了来自行业专家的认可，也吸引了大量普通滑雪爱好者的关注。

“什么值得买”内容运营部高级总监杨林介绍，《行家来了》既是“什么值得买”在运动行业内容建设的一次延展，也是平台在“科学消费”内容建设层面的一次全新探索，“运动行业一直是平台所重点关注的领域，去年我们就相继推出了滑雪、冲浪等专题，外界反响很是热烈，今年平台也将持续加强社交运动方面的建设。未来，什么值得买还将立足消费者真实需求，携手平台专家和外部大咖共建优质内容，为用户提供更为高效、精准、专业的消费决策支持。”

专业干货+真实经验，多元化传递科学消费理念

你为什么运动？

在《行家来了》运动篇中，每位嘉宾给出了自己的答案。有人是为了一些实际的原因，比如更好地适应工作，比如《狂飙》中的“王秘书”郑家彬坦言，运动不仅让身型更好看，也让自己面对高强度工作时保持充沛体力。

也有人是为了通过对身体的掌控，改善和自我的关系。“如果这么辛苦的跑步我都能顶下来，真的不觉得别的事能够轻易打击到我。”艺人姜思达说。

更有人有一些形而上的追求，比如瑜伽导师榕杉认为，练习的过程是一个培养觉知的过程，“通过体式的练习去控制心意的波动。”

《行家来了》运动篇中，每位嘉宾的运动理由都不尽相同，在纪录片中均予以了真实记录并展示，“希望这些真实的故事能够给观众带来启发甚至力量，让大家看到，开始运动，任何时候都不晚。”杨林介绍。

除了真实的运动故事，嘉宾们的另一大分享重点则是干货经验。杨林认为，当前的大众运动已经进入了进阶阶段，人们不再满足于简单的器械训练，还希望增加更专业的训练指导。因此《行家来了》挑选了五位各具擅长的嘉宾，在跑步、瑜伽、发力、营养等不同角度，分享了自己在数年如一日的锻炼中所总结出的真知灼见。

这其中，不仅有不到一年时间便从“运动会死”进阶为跑步达人的姜思达，也有健身十五年、甘为角色不断调整身体状态的“王秘书”郑家彬；不仅有超5000小时教学经验、教人放轻松的瑜伽导师榕杉，也有北京队运动康复师、用数学思维教人如何走路的康复训练师张翔炜和北京冬奥会国家队营养师彭颋，“他们的建议不仅有理论依据，也有实操经验，比如为什么说大部分人都需要重新学习走路，为什么会导致膝盖内扣，你看完张翔炜的视频就会找到答案，这些对于普通运动人群而言具有很高的参考价值。”杨林介绍。

在专业性的建议之外，《行家来了》还展现了行家们生动而真实的一面，打破了大众对于运动爱好者的刻板印象。比如姜思达便坦言跑步是一种“对抗天性”的“吃苦”，会在长跑之后吃点炸鸡辣条等喜欢的东西来奖励自己，认为“放松跑不丢人”；郑家彬回忆，自己有时候也会觉得每日重复几个相同的动作会“很枯燥”“很痛苦”，偶尔状态不好的时候，更是体会不到一丁点儿的快乐；彭颋平时最爱吃的就是捞汁小海鲜，也会经常去买钵钵鸡，认为轻食沙拉是减肥最大的骗局……这种经历，让每一位运动爱好者都感同身受，也拉近了普通人和运动的距离。杨林表示，平台希望能通过各位行家的故事，来告诉大家运动不一定非要多么专业严谨，松懈的时候不必自责，大神也会累，“犹豫和困惑才是日常。”

“运动作为一种大众日常生活方式,正在迈向科学、高效与丰富的方向发展。”杨林分析，进入春季后，各地赛事纷纷回归，户外和社交需求崛起，大众“运动”的社会情绪较为高涨，平台上运动健身相关内容热度较高，自1月1日至3月27日，“运动健身”关键词商品GMV同比增长24.37%，相应的，健身防护、健身装备选购等话题讨论持续高热，彰显出新一代运动爱好者对于科学运动理念具有更强的自发学习性。《行家来了》运动篇正是在此环境下适时推出。

“我们不仅看到了各位行家的专业度，在拍摄途中，更是被他们真实的一面所打动，希望能够将每个人在运动过程中都可能有的犹豫、困惑记录下来，给到用户更真实的启发和参考，并且尝试去呈现他们寻找答案或与困惑共存的经历，从而让大家在情感共鸣中，感受更真实的力量。理解并尊重每一种选择，这也是平台‘科学消费认真生活’理念所倡导的。”

垂直类目+趣味内容，持续满足用户消费内容期待

《行家来了》不仅是什么值得买“科学消费”理念的落地展现，更是今年平台运动季的重要项目。运动行业作为什么值得买重点领域，此前已相继推出“冰雪研究院”、“跟着值得买去滑雪”、“从入门到行家·运动篇”、“从入门到行家·冲浪篇”等内容，覆盖装备推荐、运动技巧、大神交流、进阶指导等，为消费者提供更精细化的消费决策支持，全方位满足市场需求，因此一经推出便备受用户欢迎。

《行家来了》纪录片的上线，更是助力平台打通了真实消费场景，实现了线上线下内容联动。消费者不仅能在线上学习优质内容，习得专业知识，更可以在线下自主练习，获得实际体验与感受，两者协同实现更高效的转化。

2022年，飞盘、陆地冲浪、骑行、徒步等小众运动逐步崛起，折射出如今消费需求更加细分的行业发展趋势，杨林透露，平台围绕当下消费者兴趣热点，进行了专业化内容圈层建设，以助力消费者进行信息筛选及降噪，“目前我们正在推进徒步行业的内容建设，并计划在近期推出露营沙龙。”通过这种多元的运营活动和扶持计划,持续强化平台运动行业氛围。为消费者提供消费决策的同时，“什么值得买”也鼓励消费者进行内容分享，从而实现消费领域的“溢出效应”，将优质消费内容辐射至更多群体。

消费者需要更专业的装备和更科学的运动知识，而品牌也需要真实的市场反馈不断调整研发和经营方案，从而更好地满足运动人群多样化、个性化及高品质的消费需求，什么值得买希望能够通过优质内容，推动B端和C端的高效连接，“通过垂类行业内容的建设，不断提升平台内容覆盖的深度与广度，在提高用户消费决策效率和质量的同时，也为那些优秀商品和品牌提供更多曝光机会，做一扇双方对话的窗口，加深用户对产品/品牌的深度情感连接，推动行业正向发展，并持续探索更多良性互动方式。”

《行家来了》纪录片的上线，对“什么值得买”而言不仅是“科学消费”主张的又一次落地，更是在消费内容传播方面的一次全新探索。一方面，节目邀请各行业顶级大咖来分享专业知识，其中不乏世界级、国家级人才，做到了真正意义上的“行家来了”，实现了内容价值性与专业性的深度融合，满足用户对于优质内容的需求；另一方面，什么值得买突破以往长图文为主的形式，以视频这一当下广受欢迎的传播手段，将科普干货与精美画面相结合，让消费内容更有看头，结合什么值得买覆盖全网的内容矩阵，将为更多消费者的消费决策提供有效参考。

后续，《行家来了》还将根据消费者和市场热点，持续邀请大咖推出更多行业的主题内容，在未来持续为用户、客户及产业发挥内容价值。杨林表示：“我们希望能够挖掘更多与用户有效的对话形式，提高B端和C端的连接效率，创造消费信息自由流动的美好世界。”